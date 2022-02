Stipendi Sanremo 2022, quanto guadagnano Amadeus, conduttrici, ospiti e cantanti: tutti i cachet

Sta per iniziare il Festival di Sanremo, una tradizione tutta italiana. E se c’è chi è in attesa di ascoltare le canzoni dei big in gara o di vedere grandi ospiti calcare il palco dell’Ariston, c’è anche chi è curioso e vorrebbe sapere quanto guadagnano Amadeus, le conduttrici, tutti quelli che faranno parte, insomma, della kermesse musicale. A quanto ammontano i loro cachet per il 2022? Sono ancora cifre da capogiro o si è ridimensionata la cosa?

Sanremo 2022, quanto guadagnano Amadeus e le cinque conduttrici?

Non abbiamo nessuna certezza, non sono cifre ufficiali, ma Amadeus, secondo le indiscrezioni, dovrebbe percepire un cachet simile a quello di Baglioni. La cifra, quindi, si aggira tra i 500 e i 600 mila euro. Anche per le conduttrici, Ornella Muti, Lorena Cesarini, Sabrina Ferilli, Maria Chiara Giannetta e Drusilla Foer, il guadagno dovrebbe essere simile alle passate edizioni, quindi circa 25 mila euro a serata.

Sanremo 2022: quanto guadagnano gli ospiti Checco Zalone, Laura Pausini, Maneskin?

Nessuna ufficialità neanche sul cachet degli ospiti, ma per Checco Zalone si ipotizza un massimo di 50 mila euro, mentre per Laura Pausini forse la cifra potrebbe salire. Per i Maneskin, la vera rivoluzione dell’anno scorso, il cachet potrebbe aggirarsi intorno agli 80 mila euro.

Sanremo 2022: il cachet dei cantanti in gara

Ospiti, conduttrici, Amadeus, ma anche cachet per i cantanti in gara, che anche quest’anno potrebbero ricevere il solito indennizzo a titolo di rimborso, circa 48 mila euro.