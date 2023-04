StraMorgan su Rai 2: quando inizia e chi sono gli ospiti

Inizia StraMorgan su Rai 2, con il programma musicale che per l’appunto sarà condotto dal cantautore Morgan (Marco Castaldi). Per il cantante italiano, sarà un ritorno nella televisione italiana. Ma già pensa in grande: infatti, in qualità di esperto di musica italiano, avrebbe espresso il desiderio di presentare il Festival di Sanremo prossimamente. La Rai sarà pronta a esaudire questo progetto, considerato anche il siparietto tra lo stesso Morgan e Bugo di qualche anno fa? Noi non ci speriamo, ma gli ascolti fanno magie.

Inizia StraMorgan su Rai 2

L’appuntamento è il 10 aprile sul secondo canale della Rai, con il cantautore che per la prima volta vedrà un programma tutto suo. In onda in seconda serata, Morgan promette di condurre un programma tutto dedicato alla musica nelle sue mille sfaccettature. In questa esperienza televisiva, il cantautore sarà accompagnato da Pino Strabioli, conduttore televisivo con esperienza constatata all’interno dei programmi firmati RAI.

“StraMorgan” potrebbe essere un trampolino di lancio per fare qualcosina di più nell’immediato futuro. In tal senso, Morgan vorrebbe portare la buona musica finalmente nel palinsesto RAI. Ma non solo: anche ambire alla conduzione di Sanremo 2024, magari portando di novità tra le proposte musicali della gara e tagliando l’egemonia delle case discografiche all’interno della manifestazione musicale. Un progetto complesso, ma non impossibile.

Morgan e l’idea Sanremo

Ad alimentare le possibilità di Morgan per il “dopo Amadeus” alla conduzione del Festival di Sanremo, ci sarebbero varie condizioni politico-culturali che sta affrontando l’Italia. I vertici del CDA RAI sostenuti dal Governo, vorrebbero un Festival più aperto alle varie anime del Paese, magari smettendo di essere solamente una vetrina della fascia progressista. Ecco perché, almeno nelle stanze vicine a Giorgia Meloni, il nome di Amadeus non piace più per condurre il famoso festival italiano.

In una condizione pluralistica, il nome di Morgan sarebbe rafforzato anche dalla forte amicizia con Vittorio Sgarbi, attuale Sottosegretario alla Cultura. Insomma, una conduzione complessa ma che potrebbe avvenire toccando le corde politiche giuste.