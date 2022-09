Striscia la Notizia 2022, Alessandro Siani e Luca Argentero alla conduzione: anticipazioni stasera, chi sono le veline

Dopo la pausa estiva ecco che torna puntuale anche l’appuntamento con Striscia la Notizia. L’appuntamento con il tg satirico è previsto per questa sera alle 20.35 su Canale 5! Tante le novità che aspettano i telespettatori, a partire dal Tapiro d’oro gigante al Pd dopo il flop elettorale arrivando fino alle dichiarazioni di Ilary Blasi sulla separazione con Totti.

Leggi anche: Luca Argentero: chi è, età, carriera, moglie, matrimonio, figli, Instagram, altezza, film, Striscia la

Alla conduzione di Striscia la Notizia Siani e Argentero

Riparte questa sera il tg satirico diretto da Antonio Ricci! Dietro al bancone per questa edizione troviamo due volti noti dello spettacolo, si tratta dell’attore Luca Argentero e del comico Alessandro Siani. Confermati anche per questa edizione i numerosi inviati sparsi in giro per l’Italia e le storiche rubriche che tutti ormai conosciamo.

Tra le novità ci sarà invece la rubrica i Sansoni: duo formato dai fratelli siciliani Fabrizio e Federico Sansone che si occuperanno del caro bollette. Inoltre, nel team “Ambiente ciovani” ci sarà anche il 12enne Federico Tomasi, il piu giovane alpinista a conquistare il Cervino. Ma non finisce qui. Nuova anche la sigla del programma, intitolata “Non ci sta”.

Le veline

Ma chi saranno le veline della nuova stagione di Striscia la Notizia? Le due bellissime ragazze che si avvicenderanno in divertenti stacchetti sono Cosmary Fasanelli, la mora, e Anastasia Ronca, la bionda. Non ci resta altro che sintonizzarci questa sera e goderci lo spettacolo!