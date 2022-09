Susanna Messaggio: chi è, età, carriera, oggi, chi è il marito, figli, foto e Instagram

Torna, come ogni giorno, l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Susanna Messaggio, la nota showgirl, educatrice e attrice, che si racconterà senza filtri: dai successi alla vita privata. Senza tralasciare nessun particolare.

Dagli esordi al debutto di Susanna Messaggio

Susanna Messaggio è nata a Milano il 30 gennaio del 1963 ed è una nota showgirl, educatrice e attrice, famosa per la sua lunga carriera iniziata nel 1979 ne La bustarella, su Antennatre, e proseguita nel 1982 come telefonista nella trasmissione Portobello, di Enzo Tortora. La Messaggio è stata valletta in molte trasmissioni Mediaset e ha lavorato al fianco di Mike Bongiorno.

Il lavoro ‘parallelo’ come educatrice

Non solo presentatrice e valletta. Dopo una laurea in lingue, Susanna si è dedicata agli studi di psicologia infantile, si è laureata in pedagogia e ha collaborato a lungo con l’Università Statale di Milano. Nel 2000, invece, ha aperto una propria società di comunicazione e ha scritto, nella sua lunga carriera, su numerose testate nazionali.

Chi è il marito, figli e vita privata

Susanna Messaggio ha avuto tre figli: la primogenita Alice, nata nel 1992 dal secondo marito, è morta dopo il parto. Dal secondo matrimonio è nata la figlia Martina, mentre l’ultimogenito è Jacopo, figlio del suo terzo e attuale marito, Giorgio Olivieri, che ha sposato nel 2005.

Instagram: Susanna Messaggio punta sui social

Susanna Messaggio ha un profilo Instagram e con l’account @susanna.messaggio vanta oltre 55 mila followers.