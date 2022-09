Susanna Messaggio, chi è il marito Giorgio Olivieri: età, lavoro, figli e vita privata

Torna, per concludere al meglio la settimana, l’appuntamento fisso e imperdibile con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la presentatrice e attrice Susanna Messaggio, che si racconterà senza filtri: dalla carriera all’amore per il suo terzo e attuale marito, Giorgio Olivieri.

I matrimoni di Susanna Messaggio prima di conoscere l’attuale marito

Susanna Messaggio, intervistata da Caterina Balivo negli studi della trasmissione Vieni da me, qualche tempo fa si è raccontata a cuore aperto. Ha ripercorso l’infanzia difficile, l’amore per un italo-austriaco di 10 anni più grande, il matrimonio avventato con lui. “L’ho sposato, non sapevo neanche cosa fosse il matrimonio. Era semplicemente una forma di libertà e questa cotta è durata cinque anni” – ha spiegato.

Poi un altro amore che bussa alla sua porta, che porta il nome di Massimo Bergia Zina. E un altro matrimonio con lui, che è poi giunto al capolinea. “Un avvocato importante che ha cambiato lavoro, un ottimo padre, ma ora siamo amici sinceri”. Dal loro rapporto nel 1992 è nata Alice, morta durante il parto e Martina, venuta al mondo nel 1995.

L’amore per Giorgio Olivieri

Dopo due matrimoni finiti, il momento difficile per la perdita della primogenita, Susanna ha ritrovato il sorriso al fianco di un altro uomo. Lui si chiama Giorgio Olivieri e dal loro amore, nel 2005, è nato Jacopo. Non abbiamo molte informazioni su di lui, ma sicuramente oggi Susanna si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Serena Bortone.