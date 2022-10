Sveva Casati Modignani, chi era il marito Nullo Cantaroni: età, carriera, libri, come è morto, malattia e figli

Ci siamo, manca davvero poco ad un’altra, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Come sempre a partire dalle 14 su Rai 2 Serena Bortone è pronta a regalare ai propri telespettatori un momento di relax e spensieratezza. Numerosi anche questo pomeriggio gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche la celebre scrittrice Sveva Casati Modignani. Ma conosciamo meglio chi era la sua dolce metà Nullo Cantaroni!

Nullo Cantaroni: la biografia

Nullo Cantaroni è nato a Milano il 27 agosto del 1928. Conosciuto per essere stato il marito di Sveva Casati Modignani, sono poche le informazioni disponibili della sua vita privata. Di professione giornalista, l’uomo è stato per molto tempo al fianco della scrittrice aiutandola nella correzione e nella limatura delle proprie opere. Ne è un esempio tra gli altri il libro, edito da Sperling & Kupfer, Anna dagli occhi verdi, del quale si disse proprio che fosse stata realizzata a quattro mani con Nullo.

Il connubio artistico

Legati sentimentalmente ma anche nella vita professionale, ecco il ricordo della donna per il marito in un’intervista rilasciata per il Giornale: ‘Io ero quello che raccontava, lui quello che rileggeva, criticava, correggeva, Come sempre: chi fa è la donna, chi critica è l’uomo’.

Vita privata

Per quel che riguarda la vita privata, Nullo e Sveva si sposarono nel 1971. Prima di convolare a nozze, per un periodo, i due si sono persi di vista. Si conobbero negli anni Sessanta nella romantica Parigi ma dopo una breve storia i due persero i contatti per ritrovarsi poi dopo circa tre anni e sposarsi, come anticipato, nel 1971.

Malattia

Un affiatamento sentimentale e lavorativo quello che univa la coppia, purtroppo turbato dal sopraggiungere della malattia che colpì Nullo. L’uomo, infatti, nel 1984 cominciò a soffrire di Parkinson. Sveva, tuttavia, non si diede per vinta e continuò a scrivere i propri romanzi da sola, nonostante l’mmaginario collettivo li vedesse ancora insieme: lui dietro le quinte e lei impegnata nella promozione dei propri lavori. L’uomo si spense nel 2004.