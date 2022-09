Sylvester Stallone, chi è l’ex moglie Jennifer Flavin: età, carriera, foto, divorzio, figlie e Instagram

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. E’ il caso di Sylvester Stallone, il noto attore che dopo ben 25 anni di matrimonio ha deciso di divorziare dalla moglie Jennifer Flavin per poi fare un dietrofront. Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 25 settembre 2022, Silvia Toffanin intervisterà in esclusiva per l’Italia l’attore. Ma vediamo chi è l’ex moglie. Non è escluso infatti che nel corso dell’intervista possano emergere dei particolari interessanti sulla vita della coppia.

Jennifer Flavin, chi è l’ex moglie di Stallone?

Jennifer Flavin è la moglie di Sylvester Stallone e madre delle tre figlie dell’attore. Ex modella e imprenditrice statunitense, Jennifer Flavin è nata a Los Angeles il 14 agosto 1968. Si è laureata a El Camino Real High School in Woodland Hills, Los Angeles e ha lasciato la sua carriera da modella dopo il matrimonio con Stallone per entrare nel mondo degli affari con una società attiva nella vendita di cosmetici. Jennifer Flavin ha quattro fratelli (Tom, Pat, Shannon e Mitch) e due sorelle. La madre sarebbe rimasta vedova quando lei aveva 11 anni e dunque l’imprenditrice è cresciuta senza il papà.

La comparsa in Rocky V

Nella sua carriera, iniziata a 19 anni come modella, ha partecipato anche ad alcuni reality show tra cui Good Day Live, American Gladiators e The Contender. Ha fatto anche una comparsa nel film Rocky V.

La relazione con Sylvester Stallone

Jennifer Flavin e Sylvester Stallone si sono incontrati in un ristorante di Beverly Hills. Dopo una crisi di coppia molto breve nel 1997 si sono sposati e dalla loro unione sono nate tre figlie: Sophia Rose (1996), Sistine Rose (1998) e Scarlet Rose (2002). Nel 2022 l’ex modella e imprenditrice ha chiesto il divorzio accusando l’attore di aver sperperato il patrimonio. Poche settimane dopo però la coppia ci ha ripensato e i due si sono riconciliati.

Instagram

Su Instagram l’imprenditrice condivide sempre ritratti di famiglia e della sua vita quotidiana.