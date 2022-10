Tale e Quale Show 2022, anticipazioni 14 ottobre 2022: ospiti, imitazioni di stasera e classifica

Dopo il debutto e il successo delle prime due puntate, è tutto pronto per il terzo appuntamento con Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di Rai 1 che si è confermato, ancora una volta, leader del prime time. Alla conduzione, come sempre, Carlo Conti, mentre protagonisti sono volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco. E di salire sul palco imitando, in tutto e per tutto, star della musica italiana e internazionale.

Le imitazioni di stasera a Tale e Quale Show 2022, gli abbinamenti

Grande spettacolo sì, ma anche molto divertimento. Ma vediamo tutti gli abbinamenti di questa sera:

Elena Ballerini sarà alle prese con Celine Dion

Rosalinda Cannavò imiterà Dua Lipa

Samira Lui vestirà i panni di Gaia

Valeria Marini sarà Patty Pravo

Alessandra Mussolini se la vedrà con Lady Gaga

Valentina Persia sarà Clementino

Andrea Dianetti si metterà alla prova con Claudio Baglioni

Claudio Lauretta sarà Zucchero

Gilles Rocca si trasformerà in Dargen D’Amico

Antonino sarà Fausto Leali

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno Stanlio e Ollio.

Tutti canteranno dal vivo e saranno accompagnati dal maestro Pinucci Pirazzoli.

Chi ha vinto la scorsa settimana e com’è la classifica

Le prime due puntate sono state vinte da Antonino, prima con Marco Masini, poi con Tom Walker. La classifica provvisoria, infatti, vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e Claudio Lauretta. Ma tutto può cambiare. A giudicare le performance, come sempre, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.