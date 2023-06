Tale e Quale Show 2023: chi sarà in giuria

Per la prossima stagione di “Tale e Quale Show 2023”, c’è grande trepidazione e soprattutto attesa per capire il cast del programma. Lo show, condotto da Carlo Conti, è un cavallo di battaglia di Rai 1, in un format che si è rivelato campione di ascolti nel prime time. Squadra che vince non si cambia, ecco perchè la RAI è pronta a fare carte false per confermare Giorgio Panariello e riportare Cristiano Malgioglio a viale Mazzini, riconfermando entrambi all’interno della giuria.

La giuria di Tale e Quale Show 2023

Il trio dei giurati sarebbe confermato, dove a Malgioglio e Panariello sarebbe arrivato l’ok anche di Loretta Goggi (forte del discreto successo di “Benedetta Primavera”). Il problema sulla composizione dei giurati, era nato sul caso del cantautore catanese: infatti, dopo l’esperienza di giurato ad “Amici 22”, Mediaset lo voleva anche al banco dei giurati dello show “Tu si que vales”. Insomma, tre conferme ottime per continuare a fare concorrenza all’emittente di Cologno Monzese nel prime time del sabato.

Riconfermato il programma di Carlo Conti

Nella realtà dei fatti, lo show di Carlo Conti non è mai stato mai messo in discussione. Nemmeno dopo l’arrivo del nuovo Amministratore Delegato RAI, Roberto Sergio. Rimane però come lo spettacolo possa essere migliorato, in questo caso guardando gli eventuali del sabato sera televisivo. Se venisse confermato l’addio alla conduzione di Maria De Filippi (come trapela da alcune voci di corridoio), “Tale e Quale Show” non avrebbe al momento contendenti credibili, tornando a fare ascolti mostruosi in quella fascia di prime time.

Dove va Carlo Conti, il programma ne guadagna

Qualche volta è campione di ascolti, altre volte tiene testa alla concorrenza di Mediaset. I programmi condotti da Carlo Conti non sfigurano mai, come mostra anche “Tale e Quale Show”. Dell’effetto Conti ne hanno beneficiato, in questi mesi, anche “I migliori anni”, “Tali e Quali”, i “David di Donatello” e in ultimo “Con il cuore per Francesco”.