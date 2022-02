Tali e Quali 2022, la nuova data della finale: quando vederla, concorrenti e giudici

La finale di Tali e Quali, lo show del sabato sera condotto da Carlo Conti, ci sarebbe dovuta essere sabato scorso, poi per via dell’elezione del Presidente della Repubblica l’azienda si è vista ‘costretta’ a modificare i palinsesti. E al posto del programma su Rai 1 è andato in onda lo speciale Porta a Porta interamente dedicato al mandato bis di Sergio Mattarella. Ma quando ci sarà la puntata finale di Tali e Quali? Finalmente, è stata svelata la nuova data!

Tali e Quali 2022: ecco quando va in onda la finale

Questa settimana ci sarà l’ultima puntata di Sanremo 2022 perché proprio sabato verrà decretato il vincitore, quindi Tali e Quali andrà in onda il 12 febbraio, con la finale, sempre in prima serata su Rai 1.

Tali e Quali 2022: la finale, ecco chi sono i concorrenti e come funziona

La puntata finale di Tali e Quali, in onda sabato 12 febbraio, sarà divisa in due parti: nella prima ci saranno le 8 esibizioni di persone non professioniste del mondo dello spettacolo, nella seconda ci sarà un mini torneo tra i vincitori della prima e quelli delle tre puntate precedenti (Igor Minerva-Claudio Baglioni, Daniele Quartapelle- Renato Zero e Gianfranco Lacchi-Gianni Morandi) e alla vincitrice della prima edizione del 2019 (Veronica Perseo-Lady Gaga). Solo in cinque arriveranno in finale e si gareggerà per il titolo di Campione di Tali e Quali 2022′. Ma chi dovranno interpretare? I protagonisti dovranno mettersi alla prova con i personaggi di Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De André ed Edoardo Bennato.