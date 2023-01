Tali e Quali Show 2023, chi ha vinto la seconda puntata? Il vincitore e la classifica di sabato 14 gennaio

Ha preso il via da pochissimi giorni, ma Tali e Quali Show, il programma che vede alla conduzione, ancora una volta, Carlo Conti, è già un successo. Questa volta protagoniste sono persone comuni, non conosciute e non volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di salire nell’ascensore e di esibirsi sul palco di fronte alla temuta giuria. Tutti loro hanno un talento: sono simili, se non addirittura tali e quali, a cantanti del panorama musicale italiano (e non solo). Ma chi ha vinto la seconda puntata del programma? Qual è stata la classifica dopo la puntata di sabato 14 gennaio 2023?

Il vincitore e la classifica della seconda puntata

La prima puntata, quella di sabato 7 gennaio, è stata vinta da Martina Cascio, che con la sua imitazione di Adele ha conquistato la temuta giuria, quella composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Martina si è classificata al primo posto, mentre al secondo si è piazzato Francesco Pasculli, che ha interpretato Ligabue, e al terzo Stefano Cannone con David Bowie. Ma cosa è successo nella puntata di sabato 14 gennaio 2023?

Chi saranno i due primi classificati, che torneranno poi in gara nel corso della finalissima del 4 febbraio? Chi riuscirà a conquistare più voti dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e, quarto giudice a sorpresa, Nino Frassica?

La classifica di sabato 14 gennaio

A vincere la seconda puntata è stato Massimo Ronza, che ha conquistato la giuria calandosi nei panni di Fausto Leali sulle note di ‘Io amo’. Al secondo posto Roberto Romanelli, che ha interpretato Ivan Graziani, mentre al terzo Michele Carovano con Vasco Rossi.

Quando ci sarà la finale di Tali e Quali Show?

La finale di Tali e Quali Show andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, il 4 febbraio prossimo, sempre di sabato e in prima serata, sfidando quindi C’è Posta per Te della De Filippi. La serata finale, come ha spiegato l’azienda Rai in un comunicato, sarà incentrata su una grande sfida con i primi due classificati delle prime puntate insieme ai migliori interpreti delle precedenti edizioni. In palio, il titolo di “Campione di Tali e Quali 2023”. Chi riuscirà a trionfare?