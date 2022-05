Televoto Finale Amici 21: come votare stasera, codici e regolamento

Tra pochissime ore su Canale 5 verrà decretato il vincitore di Amici, il talent show di successo che sta appassionando, ormai da mesi, migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo le puntate registrate, ora finalmente lo spettacolo sarà in diretta e l’ultima parola spetterà al pubblico, ai fan che non hanno mai smesso di seguire gli allievi della trasmissione, tra prove di canto e ballo: ma come fare per votare i propri beniamini?

Come votare da casa durante la Finale di Amici 21

Non ci sarà solo il televoto. Ruolo fondamentale nel decretare il vincitore di Amici lo avrà sì il pubblico, ma le sfide saranno votate anche dalle giurie tecniche. Il ballottaggio finale, invece, sarà solo nelle mani dei telespettatori, che hanno a disposizione diverse modalità:

Attraverso un SMS ai numeri 477.000.01 oppure 477.000.0 con i codici che saranno dati nel corso della trasmissione

Sul sito di Witty TV

Tramite le app Mediaset Infinity e Witty Tv.

Sarà possibile votare anche attraverso smart tv e decoder abilitati, ma il servizio è riservato ai maggiorenni.