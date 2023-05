Televoto Finale Amici 22, come votare da casa: codici e regolamento di domenica 14 maggio 2023

Ci si avvicina con la finale di Amici 22, con le persone che attraverso il televoto potranno decretare i vincitori di questa edizione del talent show. Mai come quest’anno, il programma di Maria De Filippi è seguito dai telespettatori italiani. Si può parlare di ascolti da record, che hanno vinto ampiamente la concorrenza sul prodotto RAI in prima serata e che fanno prevedere un boom di voti per i concorrenti arrivati in finale.

Il televoto per la finale di Amici 22

La serata della finale, a differenza della altre legate al Serale, sarà completamente in diretta. Questa modalità, infatti, potrà garantire pienamente il televoto, che praticamente detterà l’evolversi di tutta la puntata e la vittoria finale di essa. Sarà solo il pubblico a decidere quest’anno, senza che a professori, giudici o giornalisti venga data la possibilità di esprimersi in maniera incisiva sul risultato di un singolo concorrente in gara. Si potrà esprimere la propria preferenza su mobile, dal sito web www.wittytv.it, dall’App Mediaset Infinity, dall’App Wittytv e dalle Smart TV abilitate.

Il televoto da mobile

Da mobile, basterà inviare un SMS al numero 477.000.1. Il costo del messaggio per votare, cambierà a seconda dell’operatore telefonica con cui avete il contratto. Per votare correttamente, inoltre, sarà necessario indicare il nome e codice del concorrente. Per ogni utente telefonico, sarà disponibile un massimo di 5 voti per sfida. Ragionamento analogo anche per il voto attraverso il sito e l’app, dove ogni utente del web che potrà votare un massimo di cinque volte per sfida del concorrente preferito.

Il televoto attraverso Internet

Anche per www.wittytv.it, app Mediaset Infinity, App Wittytv e Smart Tv sono previsti un massimo di 5 voti ad account per sfida. Per votare basterà cliccare sull’icona del concorrente attraverso www.wittytv.it, App Mediaset Infinity, App Wittytv e Smart TV. Per quanto riguarda www.wittytv.it, App Mediaset Infinity e App Wittytv bisognerà avere un account.