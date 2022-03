Televoto GF VIP, chi sarà il terzo finalista: sondaggi e anticipazioni della puntata di lunedì 7 marzo 2022

Il conto alla rovescia si può attivare perché tra esattamente 7 giorni verrà decretato il vincitore del Grande Fratello Vip, il reality che da settembre sta tenendo compagnia al pubblico da casa. A quei telespettatori che non vedono l’ora di conoscere il nome del trionfatore, ora che i concorrenti sono sempre di meno e sempre più agguerriti. Ma chi avrà il privilegio di essere finalista? E chi, invece, dovrà abbandonare il gioco?

Chi saranno i cinque finalisti del GF VIP: i sondaggi

Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, Soleil Sorge è in testa ed è la preferita con il 17.84%. A seguire Miriana Trevisan con il 15.42%, Jessica con il 14.67%. E ancora, nella classifica finale Barù che non riesce a raggiungere il 12%, Davide Silvestri con il 9.81%, Sophie con poco più del 5%, Giucas Casella con il 4.69% e Manila Nazzaro con il 4.62%. Quindi Soleil, stando a questi dati, dovrebbe arrivare in finale, mentre Manila, una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione, quella che ha dimostrato da subito grande personalità, rischierebbe di andare a casa.

Televoto GF VIP: chi viene salvato tra Miriana, Davide e Jessica

Stando ai sondaggi pubblicati da Grande Fratello Forum, il preferito sembrerebbe essere Davide Silvestri con il 34.52%. A seguire Jessica Selassié con il 32.84%, mentre in ultima posizione pare ci sia Miriana Trevisan, che non riesce a raggiungere il 32.64% delle preferenze. Sarà davvero così? Il pubblico deciderà di salvare Davide e di eliminare la showgirl di Non è la Rai? Lo scopriremo questa sera sintonizzandoci su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa!