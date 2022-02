Televoto GF VIP, chi viene eliminato lunedì 21 febbraio 2022: anticipazioni puntata e sondaggi

Nuova puntata del Grande Fratello Vip alle porte e nuovi colpi di scena nella casa più spiata d’Italia. Prima il ritorno di Alex Belli, che sta scombussolando gli equilibri già precari, poi la festa ‘wild’ e il bacio tra Soleil e Delia, le due che sembravano ‘acerrime’ nemiche. Ma non solo. La finale si avvicina, i concorrenti stanno continuando il loro percorso e questa sera quattro di loro sono a rischio eliminazione: chi verrà salvato dal pubblico, che come sempre è sovrano?

Televoto GF VIP 21 febbraio 2022: chi viene eliminato tra Alessandro, Barù, Kabir e Nathaly

In nomination, quindi a rischio eliminazione, quattro concorrenti, tutti ‘nuovi’ arrivati. Stiamo parlando di Alessandro Basciano, al televoto per via del provvedimento preso dal reality a causa dei suoi atteggiamenti a volte aggressivi, di Barù, che è sempre più vicino a Jessica, di Kabir, il ‘saggio’ della casa e di Nathaly, che non si è mai tirata indietro e ha sempre detto quello che pensa. Chi di loro verrà salvato dal pubblico?

Televoto GF VIP: sondaggi e anticipazioni 21 febbraio 2022

Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare Nathaly Caldonazzo con il 35.14%, seguita da Barù con il 32.12%. Meno preferiti, invece, sembrerebbero essere Alessandro Basciano con il 20.23% e Kabir, che non riesce a raggiungere il 13%. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprirlo!