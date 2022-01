Televoto Grande Fratello Vip: percentuale voti, sondaggi, anticipazioni e ultime news puntata 28 gennaio 2022

Tre i concorrenti al televoto e questa sera a rischio eliminazione. Dopo la puntata di lunedì, in cui Kabir Bedi, il ‘Sandokan’ più famoso di sempre, è stato salvato dal pubblico, oggi i telespettatori dovranno decidere chi eliminare e mandare a casa tra Federica, Barù e Nathaly Caldonazzo, tutti nuovi arrivati nella casa del Grande Fratello Vip. Chi di loro di salverà? E chi, invece, dovrà tornare in studio da Alfonso Signorini se non avrà il biglietto di ritorno?

Televoto Grande Fratello Vip 28 gennaio 2022: chi viene eliminato tra Federica, Barù e Nathaly

Ancora nulla di certo, le percentuali sono provvisorie e solo stasera, sintonizzandoci su Canale 5 in prima serata, conosceremo il nome dell’eliminato. Intanto, stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, Barù sembra essere il preferito con oltre il 43%, seguito da Nathaly con il 40%. In ultima posizione, quindi la meno preferita, Federica Calemme, la showgirl napoletana, che sembrerebbe essere a rischio eliminazione.

Sarà davvero lei a dover lasciare la casa, salutare gli amici e dire addio, almeno per il momento, a Gianmaria Antinolfi?