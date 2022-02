Televoto Sanremo 2022, codici, numero da fisso e mobile e regolamento: come votare i cantanti in gara

Il Festival di Sanremo 2022, giunto alla sua 72esima edizione, ha preso il via ieri sera e terrà compagnia a milioni di telespettatori fino a sabato 5 febbraio, quando verrà decretato il vincitore. Dopo aver ascoltato le canzoni dei primi artisti, questa sera per la seconda serata saliranno sul palco dell’Ariston 13 cantanti in gara. Ma come fare per votarli da casa? Qual è il regolamento e quando può ‘intervenire’ il pubblico? Scopriamolo insieme!

Festival di Sanremo 2022: come votare i cantanti, i codici

Per i cantanti in gara nella prima e nella seconda serata non ci saranno codici di televoto perché a votare sarà solo la giuria sala stampa, quella dei giornalisti della carta stampata, del web e della radio, quella ‘tecnica’. Spetterà a loro il compito di giudicare le canzoni e stilare le prime (e parziali) classifiche.

Come votare a Sanremo 2022: numero da fisso e mobile

Per votare da fisso a Sanremo 2022 il numero è 894.001, mentre da mobile quello da fare è 475.475.1. Ma quali sono i costi? Per ciascuna chiamata da utenza fissa all’utente verrà addebitato l’importo di euro 0,51 IVA inclusa, mentre per ciascun sms ricevuto a conferma di voto valido verrà addebitato dal proprio operatore l’importo di euro 0,50 IVA inclusa per messaggi inviati da utenze TIM, Poste Mobile, Coop Voce e Iliad, mentre è di 0,51 IVA inclusa per quelli inviati da Vodafone, Ho Mobile e Wind Tre. Il pubblico, lo ricordiamo, potrà votare a partire da giovedì, quando si esibiranno tutti gli artisti in gara.