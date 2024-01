Televoto Sanremo 2024: come funziona e come si vota

Conto alla rovescia per il festival della canzone italiana, in diretta dal 6 al 10 febbraio 2024. Tutte le info per capire come verranno giudicati gli artisti in gara durante Sanremo 2024.

C’è il Fantasanremo e l’unico, il vero, Festival della Canzone Italiana. Dal 6 al 10 febbraio milioni di italiani imposteranno la tv su Rai1 per seguire uno degli appuntamenti più importanti della tv. Tradizione tutta italiana, per chi volesse capire come saranno valutati i suoi artisti del cuore, ecco i dettagli del regolamento per quanto concerne le votazioni e il gradimento delle giurie a Sanremo 2024.

Come funzioneranno le votazioni di Sanremo 2024

Ci saranno tre sistemi di votazione del pubblico: il Televoto; il voto della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web; e la Giuria delle Radio. Con la media delle tre rispettive votazioni si arriverà, progressivamente nelle cinque Serate del Festival di Sanremo, per definire le graduatorie che decreteranno infine la canzone e il/l’artista vincitrore/trice di Sanremo 2024.

Nella prima serata voterà: la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Il risultato complessivo determinerà una classifica delle 30 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno quindi comunicate al pubblico le canzoni/Artisti ai primi 10 posti della serata. Nella seconda serata voteranno: il pubblico attraverso il Televoto, con il peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni in serata; – la Giuria delle Radio, con il peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni in serata. Il risultato complessivo determinerà una classifica delle 15 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno quindi comunicate al pubblico le canzoni/Artisti ai primi 5 posti della serata. Nella terza serata voteranno: il pubblico attraverso il Televoto, con il peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni in Serata; la Giuria delle Radio, con il peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni in serata. Il risultato complessivo determinerà una classifica delle altre 15 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno quindi comunicate al pubblico le canzoni/Artisti ai primi 5 posti della serata.

La media delle percentuali di voto complessive ottenute dalle canzoni/Artisti nelle tre serate determinerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni /artisti in gara. Nella quarta serata voterà: il pubblico attraverso il Televoto, con il peso del 34 % sul risultato complessivo delle votazioni in Serata; – la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con peso del 33% sul risultato complessivo delle votazioni in serata; la Giuria delle Radio, con il peso del 33% sul risultato complessivo delle votazioni in serata. Verranno votate le interpretazioni-esecuzioni delle cover da parte dei 30 artisti in gara. Le votazioni determineranno una classifica della serata. Seguirà la comunicazione al pubblico degli artisti nelle prime 10 posizioni nella classifica della serata. Inoltre, potrebbe esserci l’eventuale proclamazione dell’artista vincitore della serata delle cover. La media delle percentuali complessive di voto ottenute dalle esibizioni degli artisti in aerata e quelle ottenute dalle canzoni/artisti nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni/artisti in gara. Nella quinta serata (o serata finale) voterà: il pubblico attraverso il Televoto con la comunicazione al pubblico della classifica generale, determinata dalle medie di percentuali di voto delle 30 canzoni/artisti al termine della precedente quarta serata. Verrà quindi stilata una nuova classifica generale delle canzoni/artisti determinata dalla media tra le percentuali di voto da queste ottenute in serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti. Seguirà la comunicazione al pubblico della nuova classifica generale delle 30 canzoni/artisti.

Dopo che i risultati di tutte le votazioni precedenti saranno azzerati, avrà luogo una nuova votazione delle 5 canzoni/artisti risultate ai primi posti nella suddetta classifica. Il voto sarà la risultante delle votazioni del pubblico, attraverso Televoto, con il peso del 34% sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata: la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, con il peso del 33% sul risultato complessivo di questa ultima votazione in serata; la Giuria delle Radio, con il peso del 33% sul risultato complessivo di questa ultima votazione in serata. All’esito di questa ultima votazione, verrà stilata una classifica delle 5 canzoni/artisti. La canzone/artista prima in quest’ultima classifica sarà proclamata Vincitrice di Sanremo 2024.

Come funziona il televoto e il voto delle giurie

La votazione mediante Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile attraverso sms) da parte del pubblico avverrà nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di Televoto approvato con delibera n 38/11/CONS e successive modificazioni (di seguito anche “Regolamento AGCOM”), nonché dell’apposito Regolamento in materia per Sanremo 2024, che verrà pubblicato sul sito www.sanremo.rai.it prima dell’inizio delle dirette del Festival, con tutti i dettagli relativi alle modalità di votazione. 20

Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del già menzionato Regolamento Agcom, è espressamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettano l’invio massivo di chiamate o Sms e/o da utenze che forniscono servizi di call center. L’inosservanza dei già menzionati divieti comporterà l’immediata esclusione della canzone e relativo artista.

La Giuria della Sala Stampa, Tv e Web è composta – secondo criteri indicati dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, condivisi con l’Ufficio Stampa Rai – da rappresentanti di media accreditati a Sanremo 2024 (giornali, magazine, televisioni, siti e portali web, con l’eccezione delle web radio), specializzati nel settore, che voteranno secondo modalità che saranno descritte prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2024 da Rai. La Giuria delle Radio è formata da emittenti radiofoniche individuate attraverso criteri di massima rappresentanza del territorio italiano, che voteranno secondo modalità che verranno indicate prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2024 da Rai.