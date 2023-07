Temptation Island 2023, anticipazioni puntata 10 luglio 2023: Alessia si presenterà al falò di confronto?

Anticipazioni Temptation Island, cosa vedremo nella terza puntata? Nuovo appuntamento stasera con il reality più seguito dell’estate, che ogni anno ci tiene compagnia nella prima serata del lunedì su Canale 5. Una coppia ha già lasciato ’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula in Sardegna: ma cosa succederà nella puntata di lunedì 10 luglio 2023?

Un’altra coppia ha richiesto il falò di confronto e c’è attesa per capire cosa succederà. Davide infatti vuole incontrare la fidanzata, Alessia. Ma quest’ultima accetterà?

Anticipazioni Temptation Island 2023

Come di consueto ad essere protagoniste saranno le emozioni, in un senso e nell’altro. Francesca avrà ad esempio un momento di sconforto e scoppierà in lacrime. Così come Gabriela. Cosa sarà successo? Oltre a questo, come detto, c’è attesa per capire la decisione di Alessia. Si presenterà al falò dal fidanzato Davide? Equilibri e certezze saranno messe a dura prova e qualcuno tra i protagonisti potrebbe decidere di cedere alle lusinghe dei tentatori e delle tentatrici. Mettendo così in discussione rapporti che sembravano, in apparenza, più forti. L’appuntamento è per lunedì sera, 10 luglio 2023, dalle 21.25 su Canale 5 (repliche sulla piattaforma Mediaset Infinity).

Quando finisce il reality

Il reality show Temptation Island 2023 si compone di sei puntate, tutte ricche di emozioni e sorprese. In ogni puntata, che dura circa due ore e mezza, si vedono le immagini delle esperienze delle coppie divise, i loro momenti di confronto al falò, le loro scelte finali. A meno di variazioni di programmazione, le puntate di Temptation Island 2023 andranno in onda secondo questo calendario:

Terza puntata: lunedì 10 luglio 2023

Quarta puntata: lunedì 17 luglio 2023

Quinta puntata: lunedì 24 luglio 2023

Sesta puntata: lunedì 31 luglio 2023

