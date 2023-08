Temptation Island ultima puntata: le coppie stanno ancora insieme dopo il programma? Anticipazioni

Anticipazioni ultima puntata Temptation Island. Cosa succederà domani sera – a partire dalle 21.30 su Canale 5 – nell’ultimo, emozionante appuntamento con il reality dell’amore? Nel corso di queste settimane la trasmissione è entrata nel vivo facendoci conoscere meglio i suoi protagonisti, nonché le vicissitudini di coppia che li hanno caratterizzati. Tanti i falò di confronti che si sono avvicendati tra i concorrenti, così come i video che hanno gettato alcune perplessità sui loro legami. Ma ora, la resa dei conti è arrivata ed è il momento di tirare le somme. Quali delle coppie rimaste deciderà di uscire insieme dopo il programma? Riusciranno i sentimenti a prevalere sulle difficoltà?

Cosa accadrà nell’ultima puntata di Temptation Island? Le anticipazioni

Il viaggio dei sentimenti si avvia alla sua conclusione. Nell’ultima puntata con Temptation Island – che andrà in onda lunedì 31 luglio – oltre che mostrare la fine dell’avventura per le coppie rimaste nel reality, i telespettatori avranno modo di scoprire cosa è accaduto a distanza di un mese alle coppie uscite, insieme e non, dalla trasmissione. Saranno riuscite a trovare un nuovo equilibrio? Ecco cosa ha detto il padrone di casa, nonché volto storico del programma Filippo Bisciglia: “Nell’ultimo appuntamento, le due coppie rimaste all’Is Morus Relais, arriveranno ad un confronto infuocatissimo. E sarà prima dello scadere dei 21 giorni”.

Le tensioni

Dunque, scopriremo cosa ha spinto le due coppie ad abbandonare il programma prima del tempo ma non solo. Non mancheranno, infatti, i filmati che saranno forieri di tensioni, in particolare per quel che riguarda Daniele, il fidanzato di Vittoria. Quest’ultimo, non mancherà di lanciare sedie fuori dal Pinettu, presumibilmente dopo aver visto dei video non proprio piacevoli della fidanzata.

Il post Temptation Island

Successivamente i telespettatori potranno sapere cos’è accaduto, com’è proseguita la vita delle coppie che hanno abbandonato il reality e che hanno fatto ritorno a casa, nella quotidianità di tutti i giorni. I concorrenti avranno tenuto fede alle decisioni prese durante i falò di confronto? Per scoprirlo non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza e sintonizzarci poi su Canale 5. Le emozioni sono garantite!