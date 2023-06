Quando finisce Temptation Island 2023? La data dell’ultima puntata

Temptation Island è il reality show che mette alla prova l’amore e la fedeltà di sette coppie, che si separano per 21 giorni in un paradiso tropicale, circondati da tentatori e tentatrici. Chi resisterà alla tentazione? Chi scoprirà di non amare più il proprio partner? Chi invece uscirà dal programma più innamorato che mai? Queste sono le domande che si pongono i milioni di telespettatori che ogni anno seguono con passione le vicende sentimentali dei protagonisti di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia, che quest’anno torna con la sua decima edizione. Ma quando inizia e quando finisce Temptation Island 2023? In questo articolo vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sul reality più amato d’Italia.

Temptation Island 2023 da lunedì 26 giugno su Canale 5

La data da segnare in rosso sul calendario è lunedì 26 giugno 2023, quando andrà in onda la prima puntata di Temptation Island 2023. Il programma sarà trasmesso in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:20. Per chi preferisce guardare lo show in streaming, sarà possibile farlo tramite il servizio Mediaset Infinity, che metterà a disposizione le puntate on demand.

Le puntate: sei appuntamenti da non perdere

Il reality show Temptation Island 2023 si compone di sei puntate, tutte ricche di emozioni e sorprese. In ogni puntata, che dura circa due ore e mezza, si vedono le immagini delle esperienze delle coppie divise, i loro momenti di confronto al falò, le loro scelte finali. A meno di variazioni di programmazione, le puntate di Temptation Island 2023 andranno in onda secondo questo calendario:

Prima puntata: lunedì 26 giugno 2023

Seconda puntata: lunedì 3 luglio 2023

Terza puntata: lunedì 10 luglio 2023

Quarta puntata: lunedì 17 luglio 2023

Quinta puntata: lunedì 24 luglio 2023

Sesta puntata: lunedì 31 luglio 2023

Il finale: quando finisce il reality show

La data dell’ultima puntata di Temptation Island 2023 si chiuderà, salvo cambiamenti del palinsesto, con la sesta e ultima puntata, che andrà in onda il 31 luglio 2023, poco prima dell’inizio di agosto. In questa puntata, le coppie si riuniranno per l’ultimo falò, dove dovranno annunciare la loro scelta finale: continuare la loro storia o interromperla? Il finale di Temptation Island è sempre pieno di emozioni e sorprese, e a volte presenta dei cambiamenti imprevisti. Chi deciderà di lasciarsi e chi invece di sposarsi? Chi rimpiangerà le proprie decisioni e chi invece sarà soddisfatto della propria esperienza? L’unico modo per saperlo è seguire il programma!

Le coppie: sette storie d’amore da scoprire

Le coppie che partecipano a Temptation Island 2023 sono sette, e ognuna ha una storia d’amore diversa e un motivo per mettersi alla prova. Tra queste, potrebbero esserci anche alcune coppie vip, ma per ora non ci sono conferme ufficiali. Ecco chi sono le coppie già annunciate:

Gabriela e Giuseppe: si conoscono da sette anni, ma la loro fiducia è stata messa a dura prova quando Gabriela ha scoperto che Giuseppe si era iscritto di nascosto a un sito di incontri. Hanno deciso di mettersi alla prova con il programma.

Alessia e Davide: sono una coppia da 11 anni, ma il loro amore è stato minato da un tradimento di Alessia durato due anni e venuto a conoscenza di Davide, che ha scelto di tacere, ma non di dimenticare. Vogliono capire se il loro rapporto ha ancora una possibilità.

Vittoria e Daniele: hanno una relazione da 4 anni, ma si scontrano spesso perché Vittoria desidera un figlio e lui non si sente ancora pronto. Si sono presentati al programma tra una lite e l’altra.

Manu e Isabella: stanno insieme da tre anni, ma provengono da ambienti sociali diversi. Manu vorrebbe andare a convivere, ma Isabella non è d’accordo. Isabella accusa Manu di lamentarsi troppo. Temptation Island 2023 sarà il luogo dove affronteranno le loro divergenze e decideranno se fare il grande passo o lasciarsi.

Francesca e Manuel: Francesca, 23 anni, e Manuel, formano una coppia da due anni e mezzo. Il loro rapporto è segnato da continue crisi e ritorni di fiamma, dovuti ai continui cambiamenti di idea di Manuel. Il loro obiettivo è di scoprire, grazie al programma, se la loro relazione può finalmente trovare una stabilità. La decisione di partecipare a Temptation Island è stata presa da Francesca, che confessa di essere stanca delle frequenti pause imposte da Manuel:“Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni tanto decide di lasciarmi e dopo circa un mese torna. Da quando siamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte”.

Alessia e Federico: sono la sesta coppia del Temptation Island 2023, hanno suscitato reazioni divertite dal pubblico alla loro presentazione. L’atteggiamento forzato di Alessia e la mancanza di sintonia nelle loro aspirazioni hanno generato risate e battute tra gli spettatori. Alessia vuole stabilità, matrimonio e famiglia, ma Federico ha idee diverse. Temptation Island sarà l’ultima occasione per definire il futuro del loro rapporto. Il pubblico è curioso di vedere come si evolveranno le cose.

Mirko e Perla: Mirko e Perla sono la settima coppia annunciata per Temptation Island 2023. Vivono a Rieti, dove Perla si è trasferita da Salerno per amore di Mirko. Nonostante il loro lungo fidanzamento, Perla si sente insoddisfatta per l’apatia di Mirko. Entrambi sperano che il programma possa aiutarli a superare i problemi di coppia e le insoddisfazioni.