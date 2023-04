Teo Teocoli, chi è la moglie Elena Facchini: età, lavoro, figli, vita privata, matrimonio

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Mara Venier e il suo amato salotto di Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche Teo Teocoli. Parlerà anche della sua famiglia e dell’adorata moglie Elena facchini. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Conosciamo meglio Elena, colonna portante della sua vita.

Chi è Elena Facchini: età, lavoro, vita privata

Elena Facchini è una donna molto riservata, infatti non abbiamo tante informazioni su di lei e sulla sua vita privata. Sicuramente lontana dal mondo dello spettacolo e dal gossip, ma non sappiamo quale sia il suo lavoro. Sappiamo che è più giovane di 20 anni del marito, quindi ad oggi ha circa 58 anni e vive a Varese con la sua famiglia. Elena e Teo Teocoli si sono incontrati in un bar a Milano nell’estate del 1985 e lui ha sempre raccontato di esserne rimasto stregato dal primo istante. Lei aveva solo 22 anni e lui ben 42. Inizialmente la famiglia della giovane non era d’accordo con l’unione, e anche la stessa Elena era titubante perché lui era un vero e proprio latin lover, ma grazie al suo incontro, ha fatto un drastico cambio di vita.

L’amore tra Elena e Teo Teocoli

Teo Teocoli ha raccontato più volte i primi momenti con sua moglie: sono stati difficili perché lei era molto giovane e non si fidava. “Dal momento in cui l’ho conosciuta ho smesso di fare il latin lover da strapazzo. L’ho fatta finita con le donne, i corteggiamenti, le notti brave”. Pare sia cambiato davvero e si sia dedicato solo a conquistare l’amore della sua vita. Dopo lunghi mesi ce l’ha fatta e i due si sono innamorati e sono convolati a nozze nel 1989.

Il matrimonio e le figlie

Teo Teocoli da anni, ormai, è sposato con Elena Facchini, l’unica donna che lo ha stregato e ha conquistato il suo cuore. Dal loro grande amore sono nate tre figlie: Anna Adele Letizia (nata nel 1989), Paola (1991) e Chiara (1992). Sembra che loro abbiano cambiato definitivamente la vita del comico. Come ha raccontato a “Il sussidiario”: “Ero abbastanza litigioso. Mio padre mi picchiava e non lavorava. Oggi sono cambiato grazie a quattro donne speciali, mia moglie Elena e le mie figlie Anna, Chiara e Paola che m’hanno cosparso di zucchero”. Ad oggi vivono insieme a Varese e tengono la loro vita privata lontano dai riflettori. Anche le figlie non amano il mondo dello spettacolo e hanno preso strade diverse.