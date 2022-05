Teo Teocoli: chi è, età, carriera, moglie, figli, vita privata, Instagram

Manca davvero poco al classico appuntamento domenicale con Mara Venier. Nonostante il clima di festa per la Giornata dei Lavoratori, anche quest’oggi la conduttrice è pronta ad allietare il cuore ed il pomeriggio dei telespettatori con nuove, emozionanti storie.

Come di consueto, saranno diversi gli ospiti che si avvicenderanno in studio pronti a raccontarsi a cuore aperto, Tra di loro anche Teo Teocoli, conosciamolo meglio!

Teo Teocoli: biografia e carriera

Teo Teocoli è nato a Taranto il 25 febbraio del 1945 ed è un noto comico, imitatore, cabarettista, attore, cantante, conduttore e regista. Da adolescente ha iniziato a esibirsi come cantante di rock’n roll, poi nel 1965 ha ottenuto un contratto discografico con la Dischi Ricordi e nel 1966 è entrato a far parte di Quelli, come voce solista.

Ma è nel decennio successivo, negli anni settanta e ottanta, che ha ottenuto successo quando ha esordito come cabarettista al Derby di Milano insieme a comici come Massimo Boldi, Renato Pozzetto, Giorgio Faletti: qui ha avuto modo di conoscere Enzo Jannacci e nel 1973 ha esordito in televisione.

Da lì ha preso il via una carriera brillante e i suoi personaggi e le sue imitazioni, come quella di Cesare Maldini e Peppino Prisco, hanno fatto la storia. Tra i suoi personaggi immaginari di successo Felice Caccamo, un giornalista sportivo napoletano che è apparso per la prima volta nel 1990 in Paperissima e Abelardo Norchis, un cantante spagnolo, chitarrista senza una mano. Recentemente è tornato a Zelig e le risate non mancheranno!

Vita privata

Teo Teocoli ha avuto tre figlie dalla moglie Elena: Anna Adele Letizia (nata nel 1989), Paola (1991) e Chiara (1992). Della moglie Elena, si sa poco: è una donna molto riservata, alla quale non piace esporsi mediaticamente e sempre fianco a fianco del marito.

Incidenti

Il 1º settembre 2008 è stato vittima di un incidente in moto ma i danni sono stati minimi e l’attore non ha mancato di scherzarvi sopra. Per lui si tratta del secondo infortunio dopo una caduta dallo scooter: nell’estate 2007, durante una permanenza in Spagna, riportò anche alcune fratture.

Il 15 giugno 2009 è vittima di un nuovo incidente, sempre in moto e in Spagna ad Ibiza, anche questa volta ha riportato la frattura del gomito del braccio sinistro e varie escoriazioni. Questa ennesima brutta disavventura è stata comunque presa bene dall’attore che con la sua vivace verve comica anche questa volta non ha mancato di riderci sopra.

Teo Teocoli: Instagram e Facebook

Esiste una fan page su Facebook dedicata al comico così come abbiamo trovato un profilo Instagram (che non dovrebbe essere però quello ufficiale).