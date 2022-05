The Band, anticipazioni finale venerdì 20 maggio 2022: chi vince, la classifica, ospiti

Manca davvero poco e il conto alla rovescia si può attivare per la quinta e ultima puntata di The Band, il talent show di Rai 1 che vede alla conduzione Carlo Conti. Al suo fianco ci sarà, come sempre, la giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento, ma chi vincerà il titolo di band dell’anno? Com’è la classifica?

Quali sono le band in gara

Gli accoppiamenti sono:

Giusy Ferreri – Cherry Bombs

Irene Grandi – N’Ice Cream

Dolcenera – Anxia Lytics

Federico Zampaglione – JF Band

Marco Masini – Mons

Francesco Sarcina – Living Dolls

Rocco Tanica – Achtung Babies

Enrico Nigiotti – Isoladellerose.

Ma c’è una novità in questo ultimo appuntamento: i tutor saliranno sul palco e duetteranno con le proprie band. C’è chi interpreterà i successi della musica nazionale e internazionale, chi presenterà un brano originale.

Qual è la classifica: chi ha vinto nella scorsa puntata

La scorsa puntata è stata vinta dalle Cherry Bombs, che hanno interpretato Beautiful di Christina Aguilera. Al secondo posto, a pari punti, Isoladellerose e JF Band. Chi vincerà? Lo scopriremo stasera!

Cosa si vince e come si vota il vincitore nella finale

La classifica è corta, nulla è stato deciso. Ma c’è una novità: oltre alla proclamazione della band dell’anno, tra tutti i componenti dei gruppi che hanno partecipato saranno individuati i migliori musicisti e vocalist, che saranno riusciti in una specie di band ideale di talenti, con un loro originale omaggio a Gianna Nannini. Per quanto riguarda la votazione, invece, stasera il voto dei giudici e dei tutor dovrà comprendere anche quello dell’intero percorso della band, i progressi fatti.