I Mons, chi sono i concorrenti di The Band: componenti, età e Instagram del gruppo

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche i Mons, ora concorrenti del nuovo talent show di Rai 1 The Band, che vede alla conduzione da settimane Carlo Conti.

I Mons e la partecipazione al talent show The Band

I Mons attualmente stanno partecipando, come concorrenti, al talent show del venerdì sera di Rai 1, The Band e sono seguiti dal tutor Marco Masini. I ragazzi, tra l’altro, si sono classificati quarti proprio durante la prima puntata della trasmissione.

I Mons nascono come band nel 2015, tra Grugliasco, Rivoli e Collegno in provincia di Torino. Si sono prima esibiti nei pub e nei locali, poi hanno iniziato a comporre i loro pezzi originali e nel 2017 è uscito il primo EP, che ha preso il nome del gruppo. Dopo aver preso parte a festival ed eventi, nel 2019 hanno pubblicato il loro album ‘Non può piovere per sempre’ e ora stanno partecipando al talent di Rai 1. Con un obiettivo: vincere.

La formazione della band

I Mons sono 5 ragazzi e sono:

Marco Capitanio (cantante)

Andrea Colombo (tastierista)

Alessandro Alloj (batterista)

Marco Garbarino (chitarrista)

Alessandro Crupi (chitarrista).

Instagram: I Mons puntano sui social

Su Instagram i Mons hanno un profilo e con l’account @_monsofficial_ vantano oltre 1.000 followers.