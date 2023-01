The Last of us serie tv: quante puntate sono, quando va in onda, dove vederla in streaming

E’ finita l’attesa per l’episodio 1 della serie tv targata HBO “The Last of us“, in onda dal 15 gennaio negli Stati Uniti, e in contemporanea assoluta su Sky e Now nel nostro Paese. Stasera infatti, lunedì 16 gennaio 2023, verrà mandato in onda il primo episodio. Ecco allora tutto ciò che c’è da sapere su una delle serie più attese in questi primi giorni dell’anno.

The Last of us serie tv quanti episodi sono

Joel (Pedro Pascal, The Mandalorian), un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey, Game of Thrones), una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena opprimente. Quello che inizia come un lavoro da poco diventa presto un viaggio brutale e straziante, in quanto entrambi dovranno attraversare gli Stati Uniti e dipendere l’uno dall’altro per sopravvivere. La storia prende il via il 26 settembre 2003 e ci troviamo ad Austin, città americana popolata da quasi un milione di abitanti nello stato del Texas. Nove gli episodi previsti per questa prima stagione.

Trama e anticipazioni, di cosa parla la serie tv ispirata al famoso videogioco

Per chi ha giocato all’omonimo videogioco, al quale la serie si ispira, ovviamente la trama è ben nota. Ma per chi invece non ha avuto questa ‘fortuna’ eccovi qualche utile informazione. La storia racconta le vicende di un’adolescente di nome Sarah che vive quella che sembra essere una giornata qualsiasi mentre si prepara a festeggiare il compleanno del padre. Quello che i due ignorano è che le loro vite stanno per cambiare irreversibilmente a causa di una minaccia che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Il titolo del primo episodio della serie fa riferimento ad una delle frasi più iconiche del videogioco – e anche dello show targato HBO -: “Quando ti perdi nell’oscurità, cerca la luce”. Il motto fa anche un’apparizione nel corso del primo episodio della serie, ma non anticipiamo altro per non rovinarvi la sorpresa.

Stasera in tv lunedì 16 gennaio 2023 il primo episodio

La prima puntata di “The Last of us” ci prepara alla modalità narrativa che è stata scelta per la serie tv, seguendo la falsariga del videogioco. L’azione si sposta dal 2003 – l’anno in cui, nella vicenda dello show, è scoppiata l’apocalisse – e vent’anni dopo, quando la vita di Joel (che ha il volto di Pedro Pascal) è confinata in una zona di quarantena di Boston. Il regime militare che ha preso il sopravvento a seguito dell’olocausto zombie è osteggiato da un gruppo di ribelli denominato Luci (Fireflies nell’edizione originale) che intende contrastare quelle misure oppressive. L’obiettivo delle Luci è quello di ristabilire una società più libera ed equa, mentre si cerca una cura all’infezione da fungo parassita che ha messo in ginocchio il mondo intero e – nell’arco di due decenni – ha reso incerto il destino della razza umana.

La trama della prima puntata

Nel corso del primo episodio facciamo anche la conoscenza di Tess (interpretata da Anna Torv), partner di Joel nel traffico d’armi dentro e fuori dalla zona di quarantena. La “luce” è rappresentata da Ellie (Bella Ramsey), la quale presenta una caratteristica peculiare che potrebbe segnare la svolta decisiva nella lotta alla minaccia rappresentata dal fungo Cordyceps… Per Joel e Tess è arrivato così il momento di decidere da che parte stare, se continuare a condurre una vita opportunistica e arrabattata o se impegnarsi nel nome di una causa più grande di loro.

Quando va in onda The Last of us serie tv e dove vederla in tv e in streaming

Il primo episodio della serie tv basata sul celebrato videogioco va in onda, in contemporanea assoluta con HBO e HBO Max negli Stati Uniti, nella notte di lunedì 16 gennaio a partire dalle ore 3:oo della mattina su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata. L’appuntamento sarà poi ogni lunedì su Sky in prima serata.