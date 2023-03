The Night Agent 2 su Netflix: ecco quando esce la seconda stagione, trama e anticipazioni. Netflix ha fatto l’annuncio ufficiale: nel 2024 uscirà la nuova stagione della famosa serie televisiva. La fiction è diventata celebre per il pubblico della piattaforma, anche grazie ai due attori Gabriel Basso e Luciane Bachanan. Ad annunciare la lieta notizia, il vicepresidente di Netflix: “Per gli spettatori è in arrivo altra azione e la suspense che amano”.

Quando arriva la seconda stagione The Night Agent?

Anzitutto, la seconda stagione si farà. Ma, considerato il successo del prodotto, era impensabile il contrario. La famosa piattaforma streaming, ha dato la notizia attraverso i propri profili sui social network. Dopo la première della prima stagione, andata in onda il 23 marzo, la serie televisiva è stata rinnovata con un nuovo capitolo da 10 episodi. La storia è basata sul romanzo di Matthew Quirke, con la serie televisiva che è riuscita ad accumulare 168 milioni di ore di visione.

Tutto questo in tempi da record, ovvero nella prima settimana di programmazione su dato mondiale. La serie televisiva è apparsa come “TOP 10” all’interno di 93 Paesi, tra cui l’Italia dove addirittura si stanzia al primo posto (sopra a “Mare Fuori”). Un risultato che va oltre le aspettative, come spiega lo sceneggiatore della fiction: “Vedere l’enorme reazione allo show è stata una grande gioia e fa onore alla nostra squadra”.

Quando il secondo capitolo?

Per Night Agent 2, come detto anche da Netflix, bisognerà aspettare il 2024. In merito, lo sceneggiatore Shawn Ryan ha detto: “L’ultima settimana è stata un turbine, perché finalmente abbiamo potuto condividere The Night Agent con il mondo. Vedere l’enorme reazione allo show è stata una grande gioia e fa onore al nostro cast, ai nostri scrittori, ai nostri registi, alla nostra troupe e ai nostri partner di Sony Pictures Television e Netflix. Non potremmo essere più orgogliosi o più eccitati di iniziare a lavorare alla seconda stagione per condividere le ulteriori avventure di Night Action con i nostri nuovi fan”.