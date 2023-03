The Voice Kids, anticipazioni finale 11 marzo 2023: concorrenti e chi sono gli ospiti

Ci siamo, manca davvero pochissimo alla puntata finale di The Voice Kids! L’atteso appuntamento andrà in onda domani, sabato 11 marzo, in prima serata su Rai 1 e vedrà la partecipazione di 12 talentuosi ragazzini pronti a dare il meglio di sé stessi pur di arrivare in finale. Al timone della trasmissione Antonella Clerici, pronta a regalare un momento di gioia ed allegria agli amati telespettatori. La sfida tra i piccoli concorrenti ma anche tra i coach che sperano che ad arrivare in finale sia un ragazzino della propria squadra, si preannuncia emozionante ed agguerrita. Ecco qualche piccola anticipazione della puntata.

The Voice Kids, chi sono i 12 finalisti: anticipazioni finale sabato 11 marzo 2023

I concorrenti e gli ospiti della serata finale di The Voice Kids

L’appuntamento con la serata finale di The Voice Kids è previsto per sabato 11 marzo alle 21.25 su Rai 1. Cresce l’attesa per la finalissima che vedrà sfidarsi dodici piccoli talenti che rappresentano le più belle voci del paese ed hanno tutti un’età compresa tra i 7 e i 14 anni. Quella che è pronta ad andare in onda domani, si configura a tutti gli effetti come una grande festa dedicata al talento, alle storie ed ai sogni delle nuove generazioni. Le sorprese ed i colpi di scena e gli ospiti non mancheranno. A proposito di ospiti, in apertura del programma vedremo esibirsi il terzo classificato della 73esima edizione di Sanremo, ovvero Mr.Rain, accompagnato proprio dai 12 finalisti. Ricordiamo poi che il vincitore di The Voice Kids sarà decretato dal pubblico in studio.

Le squadre

Ogni coach nella propria squadra ha tre piccoli talenti. Ecco la loro composizione: nel team D’Alessio troviamo: Ilary, 14enne di Caltanisetta, Marta di 12 anni e Andrea di 12 anni. Nel team dei Ricchi e Poveri ci sono invece: Loredana di 12 anni, il 13enne Vincenzo e Ginevra di 11 anni. Ancora, con Loredana Bertè ci sono: Mia di 7 anni, Melissa di 12 anni e Fedora sempre di 12 anni. Chiudiamo, infine, il cerchio con Clementino nella cui squadra ci sono: Ranya di 12 anni, Rosario di 9 anni e Zinedine di 12 anni. Chi vincerà?