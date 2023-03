The Voice Kids, chi sono i 12 finalisti: anticipazioni finale sabato 11 marzo 2023

Ci siamo, manca poco alla finale di The Voice Kids! Scelti, infatti, i 12 finalisti del programma che si esibiranno nella puntata in onda sabato 11 marzo. Al timone della trasmissione la solare Antonella Clerici che nel corso della prima puntata ha introdotto lo spettacolo con una favola immaginaria nella quale erano presenti, come protagonisti, i 5 coach dei quali si sono viste le foto di quando erano neonati. Rotti gli indugi e scaldata la voce, ora, i giovani e talentuosi concorrenti sono pronti a salire nuovamente sul palco regalando al pubblico tante, meravigliose emozioni.

The Voice Kids 2023 su Rai 1, anticipazioni stasera 4 marzo: concorrenti e giudici

La finalissima di The Voice Kids

Nonostante la giovane età, tutti i concorrenti non hanno mancato di dimostrare il proprio talento lasciando un segno nei loro interlocutori e nei giudici. Tuttavia, i ragazzi che si sono aggiudicati un posto nell’ambita finale che andrà in onda sabato 11 marzo su Rai 1 sono stati 12. La sfida si preannuncia emozionante ed agguerrita ed i giudici Loredana Bertè, Clementino, Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio – che abbiamo ormai imparato a conoscere nel corso di The Voice Senior – sono pronti a dare il tutto per tutto per fare in modo con a trionfare sia un componente della loro squadra. Ma come sono composti i team? Ecco la composizione delle squadre ed i piccoli talenti in gara.

Le squadre

Nel team D’Alessio troviamo: Ilary, 14enne di Caltanisetta, Marta di 12 anni e Andrea di 12 anni. Nel team dei Ricchi e Poveri ci sono invece: Loredana di 12 anni, il 13enne Vincenzo e Ginevra di 11 anni. Ancora, con Loredana Bertè ci sono: Mia di 7 anni, Melissa di 12 anni e Fedora sempre di 12 anni. Chiudiamo, infine, il cerchio con Clementino nella cui squadra ci sono: Ranya di 12 anni, Rosario di 9 anni e Zinedine di 12 anni. Chi vincerà? Non ci resta che sintonizzarci su rai 2 domani e lo scopriremo!