The Voice Senior, anticipazioni 17 febbraio 2023: concorrenti, squadre e cosa vedremo stasera

Dopo la pausa per via di Sanremo, che ha stravolto tutti i palinsesti con il record d’ascolti, questa sera torna, per la gioia di tutti, The Voice Senior, il talent show che premia le voci over 60 che da settimane, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Quello di stasera è il quinto appuntamento dello show che vede alla conduzione Antonella Clerici e al centro della puntata ci sarà l’ultima sessione di Blind Auditions, le tradizionali audizioni al buio.

Le audizioni al buio stasera a The Voice Senior

Questa sera i coach, nella quinta puntata, dovranno scegliere gli ultimi concorrenti, che andranno a completare le loro squadre. Una scelta complessa e strategia con i posti a disposizione nei team che sono sempre meno: solo due per Loredana Bertè, Ricchi e Poveri e Clementino, mentre a Gigi D’Alessio resta un solo posto libero.

Le altre fasi del programma

Una volta completate le squadre, per i coach è tempo di prendere nuove decisioni, ora che molto lentamente si avvicina la fase finale del programma. Si apre, infatti, la prima adrenalinica fase ‘Cut’, in cui i giudici dovranno scegliere tra i 12 concorrenti, i 6 che vogliono portare al Knock Out, cioè alla semifinale di The Voice Senior. Chi saranno gli ultimi concorrenti?

Dove vedere la puntata in diretta tv

La nuova puntata di The Voice Senior si potrà seguire in diretta tv su Rai 2, on demand su Rai Play ed è visibile anche all’estero su Rai Italia. Tutte le repliche, invece, sono disponibili in streaming e gratuitamente sul portale Rai Play. L’appuntamento con la quinta puntata, che vede alla conduzione Antonella Clerici, è per stasera, venerdì 17 febbraio, su Rai 1 subito dopo I Soliti Ignoti, a partire dalle 21.20 circa. Per una serata all’insegna della musica, del divertimento, della leggerezza e delle sfide avvincenti a colpi di ‘voce’ e poltrone girevoli.