The Voice Senior, anticipazioni 3 febbraio 2023: cast concorrenti e ospiti di stasera

Dopo l’eccezionale puntata di mercoledì sera, come ogni venerdì che si rispetti oggi torna l’appuntamento fisso e imperdibile su Rai 1 con The Voice Senior, il talent show che vede alla conduzione Antonella Clerici. E che premia le voci più talentuose, a patto però che i protagonisti siano over 60. Cosa succederà nella puntata di oggi, in onda su Rai 1 subito dopo i Soliti Ignoti di Amadeus? Si continuerà con le audizioni al buio? Ecco tutte le anticipazioni.

Ancora audizioni al buio a The Voice Senior stasera in tv

L’obiettivo dei concorrenti resta uno: conquistare almeno uno dei giudici, tra Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. E possono farlo con l’unico strumento a loro disposizione: la voce. I quattro coach, come sempre, accoglieranno i talenti girati di spalle. E solo quello che deciderà di voltarsi si aggiudicherà il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, la scelta passerà al concorrente, che deciderà a chi affidare il proprio percorso. Pronti per l’imperdibile puntata di stasera?

Come sono composte le squadre

Nella scorsa puntata di Auditions, quella andata in onda mercoledì, sono tre gli ex cantanti che hanno deciso di entrare nel team di Gigi D’Alessio: ovvero Maria Luigia Caimi, in arte Lisa Maggio, sessantun anni da Bologna; Dario Gay, milanese di sessantadue anni, oggi impiegato comunale; e il sessantatreenne napoletano Gianni Conte. Scelgono il team costituito da Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri, l’agente commerciale Augusta Procesi di sessantacinque anni dalla provincia di Roma e Giulia Crocini, insegnante di canto di Trieste. Clementino si aggiudica Teresa Laurita, impiegata di sessant’anni di Potenza, mentre entrano nel team di Loredana Bertè, Rossella Coci, sessantaquattrenne insegnante di canto da Prato, Ronnie Jones, l’ottantacinquenne ex cantante professionista, e l’ottantanovenne palermitano Agostino Lo Casto. Ma siamo solo all’inizio.

Come sempre, anche stasera non mancheranno ospiti, storie e immancabili duetti con i coach.

Quando va in onda la prossima puntata

The Voice senior si fermerà per dare spazio a Sanremo, al Festival che prenderà il via il 7 febbraio e stravolgerà i palinsesti. L’appuntamento con la prossima puntata, quindi, è per venerdì 17 febbraio, salvo cambiamenti. Sempre in prima serata su Rai 1.