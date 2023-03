Ti spedisco in convento 3 su Real Time: ecco quando inizia e chi sono i concorrenti. Sta per iniziare il reality, arrivato alla sua terza stagione. Cinque ragazze, senza ambizioni sul proprio futuro, verranno spedite a fare vita monacale. Come se la caveranno? Il gioco si svolgerà presso il convento di Villa San Giovanni, nella città di Roma. Le ragazze avranno come “tutor” cinque suore, che durante l’esperienza del reality gli “impartiranno la disciplina”.

“Ti spedisco in convento 3” su Real Time

Gli episodi del reality show, arriveranno da domenica 2 aprile su Discovery, mentre dal 9 aprile sul canale di Real Time. Riapre quindi i battenti del famoso reality, con delle ragazze molto presenti sui social che dovranno fare i calcoli con la vita monacale per un periodo di tempo. Per gli autori, si tratta di un vero e proprio esperimento sociale. Infatti, per le giovani sarà prevista la sveglia all’alba, delle regole ferree, la disciplina e soprattutto gli sarà proibito usare il cellulare. Lo smartphone che, nella vita di tutti i giorni, utilizzano in continuazione per lavorare e per svago.

Sarà un docu-reality, ambientato all’interno di uno dei conventi più conosciuti della Capitale. Il convento situato a pochi passi da San Pietro, vedrà cinque suore della struttura provare ad “educare” le cinque influencer. Una missione complessa, ma i miracoli possono sempre accadere. La madre superiore della congregazione è Suor Lina, un vero riferimento per tutta la struttura di Villa San Giovanni in Roma. Insieme a lei, troveremo Suor Maria Pina, preside della Scuola di San Giovanni Battista

Le altre suore nel reality

Ci sarà anche la suora buona, dolce e accogliente: Suor Carmelita. Nel ruolo della madre severa e che insegna religione, troveremo Suor Bozena. Poi ci sarà Suor Luziane e Suor Gilda, quest’ultima dall’animo buono e altruista. Insomma, il mix perfetto per rendere questo programma imprevedibile.