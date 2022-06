Tim Summer Hits 2022, domani la prima puntata su Rai 2: orario e scaletta cantanti di giovedì 30 giugno

Tutto pronto per il Tim Summer Hits: la grande musica dell’estate sta per arrivare su Rai 2 e da domani, giovedì 30 giugno, andrà in onda in prima serata lo show musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Sarà un tour emozionante, da non perdere, che partirà da Roma: sarà la Capitale, infatti, ad ospitare per la prima volta il palco, nella meravigliosa cornice di Piazza del Popolo.

Chi sono i cantanti della prima puntata del Tim Summer Hits

Ospiti della prima puntata in onda giovedì 30 giugno su Rai 2, in prima serata a partire dalle 21.20 circa, sono (questo non è l’ordine ufficiale di uscita):

Alessandra Amoroso

Biagio Antonacci

Carl Brave e Noemi

Elisa

Elodie

Fabri Fibra e Maurizio Carucci

Fred De Palma

Gigi D’Alessio

Irama

Luigi Strangis

Madame

Marco Mengoni

Marracash

Michael Bublè

Pinguini Tattici Nucleari

Tananai

Tommaso Paradiso

Umberto Tozzi.

A che ora e dove vederlo in diretta tv (e streaming)

La prima puntata del Tim Summer Hits andrà in onda su Rai 2, ma si potrà seguire anche in radio, su Rai Radio 2 e Radio Italia. La kermesse musicale sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su Rai Play.

Quando ci sarà la replica?

In differita lo show sarà proposto da Radio Italia Tv ogni venerdì sera dalle 21 e il sabato mattina dalle 9. Le alternative, quindi, ci sono: non ci resta che scatenarci e sognare sulle note delle canzoni!