Timothée Chalamet, chi è l’attore di Bones and All: età, carriera, film, fidanzata, foto e Instagram

Arriverà in studio, da Fabio Fazio, il giovane attore statunitense Timothée Chalamet, che ai microfoni di Che Tempo Che Fa parlerà del suo ultimo film Bones and All, quello che presto uscirà anche nelle sale cinematografiche italiane. Ma chi è? E cosa sappiamo su di lui che nel 2022 è diventato anche il primo uomo ad apparire sulla copertina di British Vogue?

Dagli esordi al debutto al cinema di Timothèe Chalamet

Timothèe Chalamet è nato a New York il 27 dicembre del 1995 ed è un noto attore americano con cittadinanza francese. Nato a Manhattan da padre francese e madre di New York, di una famiglia di origine ebraica. Sappiamo che si è diplomato alla Fiorello H. La Guardia High School of Music e Art and Performing Arts e si è iscritto alla Columbia University. Poi, però, ha deciso di dedicarsi alla sua più grande passione: la recitazione. L’esordio come attore è avvenuto nel 2008, quando aveva 13 anni e ha preso parte a due cortometraggi. Nel 2021, invece, ha partecipato ad alcuni episodi della serie tv Roylan Pains. Il suo primo ruolo al cinema, invece, è in Men, Women e Children, nel 2014. Tra cinema, tv e teatro, una carriera brillante seppur giovanissimo.

I suoi film di successo

Tra i suoi film al cinema ricordiamo:

Interstellar

Le verità sospese

Natale all’improvviso

Chiamami col tuo nome

Lady Bird

Beautiful Boy

Un giorno di pioggia a New York

Piccole donne

Dune

Don’t Look Up

Bones and all diretto dall’italiano Luca Guadagnino.

Premi, Oscar, riconoscimenti

Nel 2018 è stato candidato al Golden Globe 2019, ai Premi BAFTA e agli Screen Actors Guild Awards come miglior attore on protagonista per il film Beautiful Boy. Ma ha vinto anche l’Hollywood Film Award al miglior attore emergente e ha ricevuto una candidatura come migliore attore in un film drammatico ai Golden Globe e come migliore attore protagonista ai Premi Oscar 2018 per il film Chiamami col tuo nome, diretto da Luca Guadagnino.

Di cosa parla il film Bones and All

Il suo ultimo film è Bones and All, diretto da Luca Guadagnino e basato sull’ominimo libro di Camille DeAngelis. L’attore in questo caso interpreta il personaggio di Lee e al Festival di Venezia 2022, insieme al regista, è stato premiato: Guadagnino con il Leone d’argento, lui con il Premio Marcello Mastroianni. Il film uscirà nelle sale italiane a partire dal 23 novembre ed è la storia di due adolescenti, che cercano un posto nel mondo senza l’aiuto di nessuno.

Chi è la fidanzata, vita privata

Pare che il giovane attore sia fidanzato. La fortunata sarebbe Rebecca Maude, una giovane modella sotto contratto con l’agenzia Elite. Sarà davvero così?

Instagram di Timothèe Chalamet

Timothèe Chalamet ha un profilo Instagram e con l’account @tchalamet vanta 18 mila followers.