Tina Anselmi, la fiction su Rai 1 martedì 25 aprile 2023: trama, cast e anticipazioni

Rai fiction è pronta a presentare un film su Tina Anselmi in occasione della Festa della Liberazione, domani 25 aprile. Verrà trasmesso in prima serata su Rai 1, ‘Tina Anselmi – Una vita per la democrazia’. Uno scorcio di vita della partigiana prima e della sindacalista poi, capace di diventare la prima ministra della Repubblica italiana, del lavoro prima poi della Salute, e presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2.

Il film tv in onda per celebrare la Festa della Liberazione

Una pellicola che vuole celebrare la ricorrenza nella quale a vestire i panni della protagonista sarà Sarah Felberbaum che per arrivare preparata, ha voluto studiare la vita dell’Anselmi e che ha trovato, per sua stessa ammissione, l’ultima scena, quella sulla Commissione P2, la più difficile da interpretare ‘perché dovevo entrare in confidenza con quel concetto’. Un passaggio importante del film sarà il rapimento di Aldo Moro. Un avvenimento che segnerà indelebilmente la storia italiana.

Prima partigiana poi sindacalista e finanche Ministro

Quella dell’Anselmi è stata una vita caratterizzata dalla partecipazione attiva, prima come partigiana, all’età di 17 anni, quando ha anche assistito all’esecuzione di 31 prigionieri; poi l’anno seguente come sindacalista che, nel suo ruolo si è adoperata anche per la tutela delle donne operaie. Nel ruolo di Ministro ha avuto a che fare con leggi sostanziali del governo italiano, come quella sull’aborto, la riforma Basaglia e l’istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Qual è il cast

A prende parte al film tv, ci saranno, oltre a Sarah Felberbaum: Alessandro Tiberi (Giovanni Di Ciommo), Andrea Pennacchi (Ferruccio), Sara D’Amario (Nilde Iotti), Gaetano Aronico (Aldo Moro), Benedetta Cimatti (Francesca), Enrico Mutti (Benigno Zaccagnini), Antonio Piovanelli (Sandro Pertini). Per tutti coloro che sono interessati a conoscere un pezzo della nostra storia l’appuntamento è per domani in prima serata su Rai 1 per assistere al film la cui regia è stata affidata a Luciano Manuzzi, per una coproduzione Rai Fiction e Bibi Film.