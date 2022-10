Francesco Vecchi, chi è la moglie Tina: età, lavoro, figli, giornalismo, Instagram

Eccoci, manca davvero poco ad un’altra imperdibile puntata di Verissimo! Anche quest’oggi, a partire dalle 16.30 su Canale 5, saranno numerose le personalità dello spettacolo che si avvicenderanno all’interno del salotto di Sivia Toffanin! Una chiacchierata a tu per tu dove i protagonisti della puntata saranno pronti a svelare qualche aneddoto sulla loro vita personale e non solo! Tra gli ospiti presenti in studio anche Francesco Vecchio, ma conosciamo meglio la sua dolce metà Tina La Loggia!

Tina La Loggia: biografia

Nota ai più come Tina, il suo nome completo é Annunziata. Tina ha origini siciliane ma vive a Milano e quando può adora trascorrere le vacanze nella sua terra d’origine! Sentimentalmente legata a Francesco Vecchi, sono poche le informazioni sulla vita privata della donna, eccezion fatta per la relazione che la lega al giornalista di Mattino Cinque.

Carriera

Analogamente al marito, anche Tina lavora nel mondo dell’informazione. La donna è infatti una giornalista e nella fattispecie, caporedattrice di Mattino Cinque, trasmissione dove lavora anche Vecchi nelle vesti di conduttore. La coppia condivide dunque gran parte della propria vita assieme, non solo sentimentale ma anche professionale.

Vita privata

Tina La Loggia e Francesco Vecchi si sono sposati due anni fa, nel 2020, a Palermo, città natale della donna. Il legame nato tra i due si è rivelato importante fin da subito, come rivelato dallo stesso Vecchi in un intervista a Tv Mia:

‘Ho capito subito che era la donna della mia vita. Ogni istante lontano da lei pensavo a cosa dirle e a cosa fare affinché si accorgesse di me. Alla fine, ci sono riuscito. Nel giorno del suo onomastico, visto che Tina è il diminutivo di Annunziata, le ho chiesto di sposarmi regalandole l’anello di fidanzamento’.

Figli

Dal loro amore, nel 2021 è nato un bambino: Enrico. È stato lo stesso Vecchi ad annunciare in diretta tv a Mattino 5 l’arrivo del figlio: ‘È nato mio figlio Enrico, il mio primo bimbo. Mi tremano le gambe a pensarci. Quando l’ho sentito piangere ho pianto anche io’.

Instagram

Tina è una donna molto riservata e proprio per questo sembra non essere presente sui social. Tuttavia, alle volte, compare in qualche tenero scatto social del marito, immagini che li ritraggono felici insieme in splendide location marine.