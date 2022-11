Tiziana Rivale, chi è il marito: età, figli, cosa sappiamo sulla vita privata

Dopo aver vinto Sanremo nel 1983 con Sarà quel che sarà e dopo aver lasciato l’Italia per andare a vivere a Los Angeles, oggi Tiziana Rivale, nota cantante nata a Formia, in provincia di Latina, sarà ospite di Serena Bortone e ai microfoni di Rai 1 si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla sfera sentimentale. Si lascerà andare, lei che è sempre stata schiva e riservata sulla sfera privata e intima.

Tiziana Rivale è sposata?

Tiziana Rivale ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica da piccola. Aveva, infatti, solo 11 anni quando si è avvicinata a quel mondo, appassionata di blues. Poi, però, la svolta è arrivata nel 1983 quando è salita sul palco dell’Ariston e ha vinto la kermesse musicale. Quel successo l’ha portata lontano: lei ha pubblicato diversi singoli, ma ha deciso di allontanarsi dall’Italia e di vivere per un periodo in America, a Los Angeles.

Molti, infatti, si domandavano che fine avesse fatto, fino al 2019 quando ha deciso di rimettersi in gioco e di partecipare a Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di Rai 1. Di lei conosciamo molto, sappiamo tanto sulla sua carriera e sulle sue canzoni, ma nulla sulla vita privata. La Rivale, infatti, ha sempre preferito tenere la vita sentimentale lontana dai riflettori e anche cercare qualcosa in rete sembra impossibile: nessuna notizia, qualcosa che faccia capire se ha o meno un marito. Non sappiamo, dunque, se sia sposata o se abbia figli: sicuramente oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone ed è probabile che si lascerà andare anche su questo fronte. Sempre rimasto quasi un ‘mistero’.