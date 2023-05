Tommaso Donadoni, chi è l’attore che interpreta Mirco in Vivere non è un gioco da ragazzi: età, carriera, film, fidanzata, foto e Instagram

Andiamo a scoprire Tommaso Donadoni, il giovane che interpreta il personaggio di Mirco all’interno della serie televisiva “Vivere non è un gioco da ragazzi”. L’attore ha debuttato recentemente dietro la cinepresa, costruendo la propria celebrità pubblica in primis come influencer. Questo perchè, tra i suoi studi, oltre alla recitazione ha coltivato anche la passione per il mondo della comunicazione.

Alla scoperta di Tommaso Donadoni

Donadoni, almeno fino a oggi, è considerato uno dei migliori influencer presenti in Italia. Si è fatto strada su TikTok, vedendo addirittura scelto tra gli otto tiktoker che hanno avuto accesso all’Accademia della Creatività, ovvero il progetto “headquarter” pensato per sviluppare il talento, anche artistico, della Generazione Z. Il giovane attore si è affacciato al mondo della televisione nel 2022, vedendo crescere la sua celebrità proprio grazie alla serie televisiva “Vivere non è un gioco da ragazzi”.

Interpretando Mirco in “Vivere non è un gioco da ragazzo”

Il suo personaggio è quello di un ragazzo altolocato di Bologna, che studia presso il Liceo Classico “Carducci” ed è solito frequentare le comitive legate ai figli delle grandi famiglie della città. Un ragazzo come altri sembrerebbe, dove tranne qualche problema adolescenziale nulla farebbe preoccupare eccessivamente i genitori. Eppure, un lato oscuro si nasconde dietro il giovane: la crescente dipendenza dalle droghe.

La vita privata e la fidanzata Camilla

Tommaso Donadoni nasce a Bergamo, il 17 gennaio 2004 ed è del segno zodiacale del Capricorno. È fidanzato con Camilla Nai, talentuosissima ballerina milanese con cui l’attore ha già reso pubblica la relazione anche sui social. È figlio di Maurizio Donadoni, anche lui un noto attore bergamasco che in carriera ha lavorato anche con Michele Placido. È molto legato alla sorella Benedetta, che in più occasioni compare nei suoi video TikTok.

Instagram

Tommaso ha un profilo Instagram, rintracciabile al nickname @tommasodonadoni. Oggi conta 275 mila follower che lo seguono sulla piattaforma.