Tosca, chi è il marito Massimo Venturiello: film, figli, Instagram, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Tosca, cantante e attrice, che si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

Gli esordi e la carriera dell’attore e regista Massimo Venturiello

Massimo Venturiello è nato a Roccadaspide il 4 agosto del 1957 ed è un noto attore, regista teatrale e doppiatore. Si è diplomato nel 1982 all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma e ha esordito col Tito Andronico di Shakespeare diretto da Gabriele Lavia. Nel 2006 ha interpretato Cesare Carrano nella serie tv Distretto di Polizia 6, poi il commissario Angelo Mangano nella serie Il capo dei capi, il colonnello Carlo Fulgeri nella serie Intelligence e l’avvocato Alcamo nella prima serie de Il sistema.

Il cinema e il teatro

Al cinema è stato diretto dai fratelli Taviani, Ettore Scola e ha lavorato molto in teatro, dove ha riadattato anche il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, di cui è stato protagonista e regista. Nel 2008, poi ha interpretato a teatro Zempanò ne La strada di Federico Fellini e nel 2012 è stato regista e interprete del monologo Barberia di G.Clementi, accompagnato dall’orchestra di musica popolare di Favara.

Il doppiaggio: a chi ha prestato la sua voce

Ma non solo. Venturiello è un noto doppiatore: ha prestato la sua voce a vari attori come James Woods, Colin Firth, Bruce Willis, Christopher Lambert, Jeremy Irons, Liam Neeson, Gary Oldman ed è stato la voce di Kitt in Supercar nella seconda, terza e quarta stagione. E anche le voci di Ade contro Dr. Phillium Benedict nel film di animazione Hercules e Ricreazione – La scuola è finita.

Come ha conosciuto la moglie Tosca

Venturiello è sposato con la cantante e attrice Tosca. I due si sono conosciuti durante la loro carriera al teatro e hanno collaborato anche in numerosi spettacoli. Tosca e l’attore e regista sono sposati dal 2003 e insieme hanno anche fondato una compagnia teatrale, ‘Il padiglione delle meraviglie’. La coppia non ha figli.

Instagram

Massimo Venturiello non sembrerebbe avere un profilo social, molto riservato e geloso della sua sfera privata.