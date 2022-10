Tosca D’Aquino: chi è, età, carriera, film, televisione, vita privata, Instagram

La gran parte degli italiani ha ben presente il suo volto, trattandosi di una delle personalità più irriverenti ed estroverse di tutto il panorama televisivo degli ultimi anni: parliamo ovviamente di Tosca DAquino, lattrice napoletana che ha raggiunto il successo grazie alla sua grinta, il suo carattere e alla formazione ricevuta durante i primi anni di approccio al cinema e allo spettacolo. Cerchiamo di conoscere meglio il suo profilo, continuate a leggere larticolo!

Chi è l’attrice comica: carriera e film

Lattrice e comica Tosca DAquino nasce nella bellissima città di Napoli il 10 giugno del 1966, pertanto ora ha 55 anni, sebbene non li dimostri minimamente. La sua notorietà per il grande pubblico arriva principalmente durante gli anni Novanta, quando partecipa a ben due film di Leonardo Pieraccioni, I laureati e Il ciclone. Tuttavia, però, la donna si era già fatta notare in precedenza, nel 1989, quando aveva solamente 23 anni nel film Kinski Paganini, nel quale interpretava una prostituta minorenne. A partire dal nuovo millennio, invece, pur continuando a lavorare nel mondo della cinematografia, ha iniziato a dedicarsi - con successo - alla televisione, lavorando soprattutto in fiction e altri programmi, tra i quali ricordiamo Torno sabato, con Giorgio Panariello e Matilde Brandi, Festival di Castrocaro Terme - Voci & Volti nuovi e Suonare Stella.

Tosca DAquino: chi è, età, carriera, chi è il marito, figli, vita privata, Instagram

La svolta televisiva

Nel 2005 arriva unaltra svolta importante per la sua vita, quando si dedica alla conduzione della 48esima edizione dello Zecchino dOro affiancando Cino Tortorella, Francesco Salvi e Anna Munafò. Due anni dopo, invece, nel 2007, prende parte anche alla seconda edizione di Notti sul ghiaccio. Nel 2013 ancora una svolta importante in Rai, partecipando in qualità di aiuto-chef, al programma culinario di Rai 1 La terra dei cuochi. Tra le altre cose, poi, due anni prima aveva anche avuto la possibilità di preparare una Mystery box nella prima edizione di MasterChef. Arrivando ai giorni nostri, infine, nel 2019 e nel 2020 è nominata Direttore Artistico e conduttore, insieme nelle due edizioni a Max Nardari, del Festival Sabaudia Studios

Il marito, figli, vita privata

Tosca DAquino è stata sposata per 7 lunghi anni con lingegnere Mauro Gabrielli. La coppia ha un figlio, Edoardo. Lattrice si è poi sposata una seconda volta nel 2013 con il produttore Massimo Martino, dopo 11 anni di convivenza e un figlio, Francesco.

Instagram

Molto seguita su Instagram, con laccount @officialtoscadaquino vanta 145 mila followers.