Toy Story 5, data di uscita, trama e trailer: annunciato il nuovo film Disney

Per quanto si possa amare una saga come Toy Story, non è scontato reagire positivamente all’annuncio di un quinto capitolo: non sono in pochi a pensare che la storia di Buzz e Woody abbia già ricevuto la sua degna conclusione (probabilmente anche prima del quarto capitolo), almeno stando a quanto traspare in queste ore dai social.

Verso Toy Story 5: di cosa parlerà il film?

In seguito all’annuncio di Toy Story 5 arrivato a sorpresa da parte di Bob Iger pochi giorni fa, infatti, Twitter è letteralmente esploso di fan pronti a condividere con i social le loro impressioni sulla cosa, dividendosi tra chi nutre più timori che altro e chi, invece, è pronto a difendere il franchise costi quel che costi. “Non voglio Toy Story 5! Dateci Monsters & Co. 3! IO VOGLIO SAPERE COSA CA**O È SUCCESSO A BOO!” si legge in uno dei tweet più accorati, mentre qualcuno preferisce puntare i riflettori su Buzz: “Non m’interessa Toy Story 5, ma bisogna davvero trovare un nuovo scopo a Buzz.

Continuano a inventarsi modi per resettarlo solo per raccontare una nuova storia, ma non sono l’unico a pensare che tutta la storia della ‘voce interiore’ in Toy Story 4 fosse debole. Cosa gli è rimasto ancora da imparare?”. Il cuore, però, in alcuni casi non conosce ragioni: “Non m’interessa quanto poco necessario sia Toy Story 5, se il film sarà valido lo difenderò anche a costo della vita” scrive qualcuno. E voi, da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti! Tim Allen, intanto, ha già confermato il suo ritorno in Toy Story 5.

L’ironia dei Griffin al nuovo film di Toy Story

Disney ha annunciato che verrà realizzato Toy Story 5 e i responsabili delle pagine social della serie I Griffin hanno colto l’occasione per condividere una “scena” del film. Ovviamente non si tratta di un video tratto dal prossimo lungometraggio, di cui ancora non si conoscono i dettagli relativi alla trama e al cast, ma di una clip tratta da un episodio della quindicesima stagione dello show. Nella tredicesima puntata di quel capitolo della storia proposta sugli schermi di Fox, infatti, Stewie e Brian usano Toy Story per parlare della dinamica esistente tra due personaggi. Il risultato è un momento poco adatto agli spettatori più giovani con al centro lo sceriffo Woody, Buzz Lightyear e Bo Peep.