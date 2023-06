Tra paillettes e vogueing: arriva “Non sono una signora”, il format Rai che avvicina al mondo Drag

Mamma Rai si tinge di inclusività dal 29 giugno, con un format che promette di intrattenere grandi e piccini. Dal 29 giugno sbarca su Rai 2 “Non sono una signora”, adattamento italiano del programma “Make Up Your Mind”, che avvicina celebrità e vip del piccolo schermo al mondo delle drag queen.

Come? Rendendoli irriconoscibili grazie a un team di esperti in make-up e styling, che camufferanno le loro identità e, sotto parrucche, paillettes e fondotinta, li aiuteranno a sfidarsi a colpi di vogueing e lipsync.

Alla guida e scoperta della cultura Drag ci saranno Alba Parietti, affiancata in studio da Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini, e Cristina D’Avena, che costituiranno il “panel vip”. Saranno loro a dover indovinare l’identità dei personaggi famosi, che si celano dietro il travestimento Drag al termine di ogni performance.

Sul palco per atteggiarsi da “dive”

Prodotto in collaborazione con Fremantle, “Non sono una signora” vedrà protagonisti, in ciascuna puntata, 5 celebrità del mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, dello sport e della cultura. I concorrenti si metteranno in gioco e si sfideranno per una sera nei panni di splendide Drag Queen, sottoponendosi a un training con esperti del settore e Drag Queen professioniste.

Le sfide verteranno principalmente sul ballo in stile vogueing (la pratica con cui si imitano le pose plastiche dei modelli nelle sfilate, dal nome del noto magazine “Vogue”); e infine, sarà valutata l’abilità nel canto in lipsync (in modalità playback). Il pubblico da casa e il “panel vip” in studio dovranno stare allerta perché gli indizi sulle identità dei concorrenti possono nascondersi ovunque.

Una giuria d’eccezione

I concorrenti saranno giudicati da Drag professioniste tra cui Elecktra Bionic, vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia e specialista in beauty queen e performances; Vanessa Van Cartier, Drag italo-belga vincitrice del prestigioso titolo di “Miss Continental”, star di “Make Up Your Mind” Olanda ed esperta di lipsync; e Maruska Starr, cantante Drag Queen da oltre 10 anni. A loro il compito di valutare abbigliamento, performance e attitudine di ciascun concorrente e mostrare al pubblico che una Drag non è semplicemente un uomo con vestiti da donna, ma molto di più.

Cosa aspettarsi?

La Drag vincitrice di ogni puntata di “Non sono una signora” sarà premiata ma per non svelare nulla agli spettatori e mantenere il mistero fino alla fine dell’edizione, la sua identità resterà ignota fino alla fine dell’edizione. Sarà Alba Parietti a incoronare la vincitrice della prima edizione di “Non sono una signora”, mentre alle altre non resterà che svelarsi e raccontare al pubblico il proprio percorso di trasformazione.