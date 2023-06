Non sono una signora su Rai 2: ecco quando inizia e come funziona

“Non sono una signora” è il nuovo programma di Rai 2 che vede protagonisti cinque personaggi famosi che si trasformano in drag queen e si esibiscono in spettacolari performance. Il pubblico e una giuria di vip devono indovinare chi si nasconde dietro le parrucche e il trucco, seguendo gli indizi e le battute della conduttrice Alba Parietti. Il programma vuole essere anche un tributo alla canzone omonima di Loredana Bertè, scritta da Ivano Fossati nel 1982. Date le premesse, per saperne di più, non rimane altro che sintonizzarsi su Rai 2 giovedì 29 giugno in prima serata!

“Non sono una signora”: un cast di alto livello

Il programma, che è l’adattamento italiano del format olandese MakeUp Your Mind, vanta un cast di alto livello, sia tra i concorrenti che tra i giudici. Tra i nomi dei famosi che si sono prestati al gioco delle drag queen ci sono Sergio Muniz, Andreas Muller, Rocco Siffredi, Lorenzo Amoruso, Patrizio Rispo e Francesco Facchinetti. A valutarli ci sono tre drag queen professioniste: Vanessa Van Cartier, vincitrice di Drag Race Holland, Maruska Starr ed Elecktra Bionic, prima storica vincitrice di Drag Race Italia. A fare da “investigatori vip” ci sono invece Cristina D’Avena, Sabrina Salerno, Mara Maionchi e Filippo Magnini.

Una sfida a colpi di lip-sync e glamour

Il meccanismo del programma prevede che ogni puntata le cinque drag queen si sfidino in due manche. Nella prima devono sfilare su una canzone a loro scelta, senza parlare, mentre la Parietti dà alcuni suggerimenti sulla loro identità. Nella seconda devono duellare a colpi di lip-sync, ovvero mimando le parole di un brano famoso. Prima di scoprire chi sono davvero, le drag queen pronunciano il nome del programma con la loro vera voce. La vincitrice accede alla puntata finale, dove si contenderà il titolo di migliore drag queen della stagione.

Una trasmissione rimandata più volte

“Non sono una signora” era stato annunciato la prima volta per il 7 novembre 2022, ma poi è stato posticipato più volte per vari motivi. Secondo alcune voci, l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini avrebbe bocciato la prima puntata dopo averla vista. Altre fonti parlano invece di problemi di palinsesto e di sovrapposizione con altri programmi dello stesso genere. Dopo aver saltato le date di dicembre 2022, febbraio 2023 e di maggio dello stesso anno, il programma sembra aver trovato finalmente la sua collocazione: giovedì 29 giugno 2023 alle 21:20 su Rai 2.

Una proposta innovativa e inclusiva

Non sono una signora si propone come una trasmissione innovativa e inclusiva, che celebra la diversità e la libertà di espressione. Il mondo delle drag queen è infatti un fenomeno culturale sempre più diffuso e apprezzato, grazie anche al successo di format internazionali come Drag Race. Il programma vuole divertire e coinvolgere il pubblico con uno spettacolo colorato e irriverente, ma anche sensibilizzare sul tema dell’identità di genere e della tolleranza.