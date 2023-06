Boomerissima di Alessia Marcuzzi, ci sarà la seconda edizione su Rai 2?

Dopo un lungo periodo di silenzio, la showgirl Alessia Marcuzzi è tornata sul piccolo schermo allietando i telespettatori con la trasmissione “Boomerissima”, in onda su Rai 2. Un ritorno, il suo, che ha raccolto un’ampia udienza di pubblico. Infatti, la trasmissione è risultata essere una delle più seguite. Un successo che gli è valso la conferma della seconda stagione già da tempo. Ora però sembrerebbero esserci alcuni cambi di programma che rendono il destino della Marcuzzi incerto. Cosa sarà successo?

Boomerissima 2 si farà: Alessia Marcuzzi torna su Rai 2

Lo slittamento (presunto) della trasmissione Boomerissima di Alessia Marcuzzi

Stando ad alcune indiscrezioni, pare che i dirigenti della Rai abbiamo fatto dei piccoli passi indietro rispetto all’inizio della trasmissione. Nella fattispecie, sembrerebbe che si sia optato per non far partire più lo show nel mese di settembre, com’era invece previsto fino a poco tempo fa. Dunque, l’ipotesi che la nuova edizione di Boomerissima, possa slittare, essere posticipata, non è tutt’altro da escludere. Lo show condotto da Alessia Marcuzzi dovrebbe quindi fare capolino sul piccolo schermo in autunno. Sembrerebbe, invece, confermato il giorno di messa in onda che – salvo improvvisi cambiamenti di scena – dovrebbe essere sempre il martedì. Poi, alla luce del successo raggiunto lo scorso anno, anche la possibilità di una puntata extra potrebbe diventare realtà. Ora, certamente ed al netto degli imprevisti, le novità attorno alla nuova edizione dello show certamente non mancano. Ma su cosa è incentrato il programma condotto da Alessia Marcuzzi?

Il format

Iniziamo subito col dire che il format di Boomerissima è semplice quanto efficace. Il programma è, infatti, un varietà che racconta i personaggi, la musica, i programmi televisivi ed ancora i film, gli sport ma anche gli oggetti, le mode ed i fatti di cronaca che hanno caratterizzato gli anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. Le varie annate con le loro peculiarità vengono poi messe a confronto con la “modernità”, i tempi recenti, al fine di capire se fosse meglio il passato dei genitori oppure il presente dei figli. Un sapiente connubio che è riuscito a catturare l’attenzione dei telespettatori, strappando un sorriso anche ai più nostalgici! assdid