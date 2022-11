Tu si que vales, chi sono i finalisti: i nomi dei concorrenti, quando ci sarà la finale

Continua ad appassionare e a divertire migliaia e migliaia di telespettatori Tu si que vales, il programma del sabato sera di Canale 5 che sta per giungere al capolinea. Ieri, infatti, è andata in onda la semifinale e sono stati decisi i concorrenti, che saliranno sul palco nel giorno della finale. Chi è riuscito a superare il penultimo step e a convincere la giuria?

Ecco chi sarà in finale a Tu si que Vales

Tra risate e momenti commoventi, come quello in cui Gerry Scotti ha ricordato Piero Sonaglia, ieri sono stati decisi i 12 concorrenti che vedremo in finale. E che, grazie all’approvazione dei giudici e della giuria popolare, sono riusciti a ottenere il pass per la finale, che è in programma sabato 19 novembre. Ecco chi sono i concorrenti, tutti i nomi:

Dima e Roman, padre e figlio acrobati

Die Mobiles, un gruppo teatrale

The Lads, ex ginnasti

Antonietta Messina, cantante

Hunter Howell, pilota di monoruota

Arte Algo, acrobati

Fiammetta Orsini e Francesca Prini, pole dancers

Diego Gastaldi, atleta

Trygve Wakenshaw, mimo comico

James, mentalista

Muy Moi, fachiro

Yelizaveta Krutikova, acrobata aerea

Per la Scuderia Scotti, invece, Gerry ha scelto i concorrenti: si tratta dei ballerini Valter La Mantia e Giovanni Lepori e il cantante Roberto Maurici.

Cosa si vince, il montepremi

Sabato 19 novembre, quindi, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda la finale, sempre su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa. Solo uno tra i 12 concorrenti, scelti in semifinale, vincerà. E il montepremi da portare a casa sarà di ben 100.000 euro! Insomma, niente male!