Tu si que vales, come votare durante la finale: televoto, numeri e modalità per eleggere il vincitore

Il giorno tanto atteso, quello della finale di Tu si que vales è arrivato. E questa sera, a differenza delle altre puntate, l’appuntamento su Canale 5, a partire dalle 21.30, sarà in diretta. Il programma, che ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e ha tenuto compagnia al pubblico per settimane, tornerà con il suo meraviglioso cast: ci saranno la giuria, i tre conduttori accompagnati da Giulia Stabile e l’immancabile e inimitabile Sabrina Ferilli, che dà voce al popolo. Ma come fare per votare il concorrente preferito?

Come fare per votare a Tu si que Vales

Nella puntata finale di stasera, come si legge sul regolamento pubblico da Witty Tv, i concorrenti, che saranno inizialmente suddivisi in gruppi, si esibiranno per accedere alle fasi successive. E lo faranno attraverso sessioni specifiche di televoto, che verranno di volta in volta aperte. Il concorrente più votato in ogni sessione di voto accederà all’ultima fase del programma. E si giocherà il tutto per tutto. Per votare, i telespettatori hanno a disposizione varie modalità:

inviare un SMS verso la numerazione dedicata 477.000.4, e votare uno tra i concorrenti inviando un sms con il nome/codice del concorrente. Il numero massimo di voti esprimibili dalla medesima utenza sarà pari a 5 (cinque) voti per ogni sessione di voto che si svolge nell’arco di 24 ore, con un limite complessivo di 50 (cinquanta) voti a settimana;

si può votare anche accedendo alla pagina www.wittytv.it e visualizzando, all'interno della home page e del menu 'televoto' tutte le possibilità di televoto disponibili.

sarà possibile fruire del servizio di televoto scaricando gratuitamente l'App Mediaset Infinity per iOS e Android e accedendo alla sezione dedicata.

iOS e Android e accedendo alla sezione dedicata.

E ancora, si potrà votare tramite l’app gratuita Witty Tv, o attraverso smart tv abilitate e connesse ad Internet.

Chi sono i 12 finalisti

Intanto, ecco chi sono i 12 finalisti, che rivedremo sul palco in diretta questa sera: