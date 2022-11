Tu si que vales, stasera la finale: chi sono i finalisti, montepremi e anticipazioni di sabato 19 novembre 2022

Dopo aver divertito ed emozionato i telespettatori per settimane, questa sera ci sarà la finale di Tu si que Vales, lo show del sabato sera di Canale 5 che da sempre, ormai, appassiona il pubblico. Il programma tornerà con il suo irresistibile cast, formato da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi in giuria. Immancabile Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare, e il trio che vede al centro Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Con loro anche la talentuosa e giovane mascotte Giulia Stabile.

Chi sono i concorrenti arrivati in finale a Tu si que Vales

A tu si que vales, nel corso delle settimane, si sono esibiti centinaia e centinaia di performer delle più disparate arti e discipline. E di qualsiasi età e provenienza. Dagli inventori ai maghi, dai cantanti ai ballerini, fino ai prestigiatori e ai comici. Per non parlare, poi, degli ‘strampalati’ artisti che Gerry Scotti, nei panni del manager della Scuderia Scotti, ha deciso di scegliere per una gara parallela. Solo 12, però, sono riusciti ad arrivare in finale. E rivedremo stasera sul palco:

Dima e Roman, padre e figlio acrobati

Die Mobiles, un gruppo teatrale

The Lads, ex ginnasti

Antonietta Messina, cantante

Hunter Howell, pilota di monoruota

Arte Algo, acrobati

Fiammetta Orsini e Francesca Prini, pole dancers

Diego Gastaldi, atleta

Trygve Wakenshaw, mimo comico

James, mentalista

Muy Moi, fachiro

Yelizaveta Krutikova, acrobata aerea

Per la Scuderia Scotti, invece, Gerry ha scelto i concorrenti: si tratta dei ballerini Valter La Mantia e Giovanni Lepori e il cantante Roberto Maurici. Chi di loro vincerà e riuscirà a portarsi a casa il montepremi, che ammonta a 100.000 euro? Non ci resta che seguire la puntata di stasera, a partire dalle 21.30 circa, su Canale 5!