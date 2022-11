Tu Sì Que Vales, vince Marco Mingardi: la favola del cantante di Nettuno

Tu Sì Que Vales è andato in onda ieri sera, sabato 19 novembre 2022, in prima serata, con una puntata eccezionale: la tensione era alle stelle, i concorrenti in piena fibrillazione. Il motivo? Si trattava della finale tanto attesa. Dopo le sfide finali, senza esclusione di colpi, per quanto i talenti in gara fossero tanti, solamente uno ne poteva uscire vincitore. Chi? Marco Mingardi, il cantante imitatore di Nettuno che ha saputo appassionare più di tutti sia il pubblico a casa, sia quello in studio, come hanno dimostrato i grandi applausi in studio dopo la celebrazione della sua vittoria. La sua è stata una vittoria da favola: dapprima eliminato, poi ripescato, e alla fine anche vincitore di Tu Sì Que Vales 2022. Straripante il suo successo, e quello della messa in onda di ieri sera: il campione della nona edizione ha incassato il montepremi del valore di ben 100.000 euro in gettoni d’oro, come previsto da regolamento. Ma chi è nostro campione? Scopriamo qualche dettaglio in più sul suo conto.

Chi ha vinto Tu si que Vales 2022? Nome del vincitore, cosa è successo sabato 19 novembre 2022

Chi è Marco Mingardi

Il campione della nona edizione di Tu Sì Que Vales, Marco Mingardi, è l’artista del momento, che succede al ballerino Sadeck nell’albo d’oro del programma di Maria De Filippi. Lui ha 54 anni ed è originario della cittadina di Nettuno (Roma). Artista, imitatore e cantante per hobby, ha un timbro di voce davvero molto particolare ed elastico, potremmo dire, che gli permette di imitare in modo molto accurato, la voce di altri grandi cantanti ben noti. Tante le sue imitazioni nel corso del programma, come ad esempio: Lucio Dalla, Franco Califano, Fausto Leali e molti altri ancora. Ad iscriverlo alla trasmissione di Canale 5 era stata sua madre, anche lei sul palco alla fine della puntata, dopo aver proclamato il vincitore. Marco, infatti, ieri sera ha decido di dedicarle sia l’esibizione che la vittoria ricevuta. “Non lo dico perché è mio figlio, ma è veramente bravo…” ha detto la signora, visibilmente commossa dall’evento.