Ultima Fermata, chi è Biagio: età, lavoro, Instagram, la storia d’amore con Luisiana

Ultima Fermata, si chiama così il nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura. Si tratta di un nuovo esperimento che vede protagoniste, proprio come accadeva per il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, diverse coppie ‘sconosciute’, che dovranno mettere a dura prova il loro amore. Tra i protagonisti anche Luisiana Romanella e il fidanzato Biagio, ma conosciamoli un po’ meglio prima di scoprire nel dettaglio la loro storia e il motivo della partecipazione alla trasmissione.

Chi è Biagio Dibuono di Ultima Fermata

Biagio Dibuono ha 27 anni e vive a Viggiano, in provincia di Potenza, in Basilicata. Sappiamo, dalle prime indiscrezioni, che ha conseguito il diploma di geometra all’istituto Ferdinando Petrucelli di Molterno, poi ha frequentato l’Università di Parma, ma al momento non è noto se abbia concluso o meno gli studi. Attualmente, però, lavora come operaio metalmeccanico per una grande azienda multinazionale, che si trova a Viggiano, sua città di origine.

La storia d’amore con Luisiana Romanella

Biagio e Luisiana sono fidanzati da 10 anni ed è stata proprio la ragazza a scrivere al programma, Ultima Fermata, perché vorrebbe mettersi in gioco e capire se ne vale la pena. Da un po’ di tempo, stando al racconto della giovane, i due non hanno più rapporti intimi. Il motivo? “Lui – spiega la ragazza – non riesce ad accettare il fatto che io sono stata con un’altra persona. Scrivo ad Ultima Fermata perché non mi dà attenzioni e non mi fa sentire desiderata“. Per loro il treno si fermerà o proseguirà? Usciranno mano nella mano dal programma?

Instagram

Con l’account Instagram @biagiodibuono vanta oltre 2.000 followers, che saranno sicuramente destinati ad aumentare dopo la sua partecipazione al programma di Canale 5.