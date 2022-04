Ultima Fermata, chi sono Lucia e Manuel: età, lavoro, la storia, il matrimonio e Instagram

Ultima Fermata, si chiama così il nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura. Si tratta di un nuovo esperimento che vede protagoniste, proprio come accadeva per il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, diverse coppie ‘sconosciute’, che dovranno mettere a dura prova il loro amore. Tra i protagonisti anche Lucia e Manuel.

Lucia e Manuel di Ultima Fermata

Lucia e Manuel hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore. E hanno pensato bene di farlo sotto i riflettori e di partecipare all’ultima puntata di Ultima Fermata, il programma di Canale 5 che da settimane sta appassionando i telespettatori. Alla base della loro crisi ci sarebbe la monotonia di lui, che ha addirittura fatto ‘saltare’ il matrimonio. Riusciranno a trovare un punto di incontro?

Il matrimonio saltato

“Ho detto no al matrimonio del 6 giugno, lui è piatto” – ha dichiarato Lucia in uno dei video diffusi sul canale social della trasmissione. Dall’altra parte, Manuel guarda tutto con sospetto e dispiacere e nel confronto finale dirà di essersi sentito offeso. E non poco. “Sono stato deriso, umiliato”. Poi la decisione di partecipare per mettersi in gioco, non per essere continuamente criticato. “Vengo qua per mettermi in gioco, per fare un lavoro di coppia. Lei così non mi serve”.

L’ira di Manuel

Ma cosa deciderà di fare Manuel? Intanto, il ragazzo ha dovuto vedere Lucia mentre si divertiva e mentre, con ironia, ha brindato con le amiche alla fine della monotonia. Un chiaro segnale sulla fine della loro relazione? Manuel non ha reagito bene e, stando alle anticipazioni, si è prima sfogato con Luca, suo amico e concorrente nel programma, poi ha sfogato la sua rabbia contro un sacco da boxe. Ma come andrà a finire?